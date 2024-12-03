Через пів століття вовки в Європі можуть втратити свій захист: що станеться

Дослідники вважають, що втрата захисту призведе до відстрілу в міру зростання чисельності хижаків.

Цього тижня 45 років суворого захисту сірих вовків у Європі можуть добігти кінця. Європейська комісія пропонує перемістити вовків із Додатка II (ті, що суворо охороняються) до Додатка III (ті, що охороняються) Бернської конвенції, пише BBC.

Передбачається, що це усуне багато із заходів безпеки, які раніше дозволили тваринам процвітати в Європі. Фактично, якщо вовки втратять свій захист, кожна країна ЄС зможе встановлювати власну щорічну квоту на відстріл вовків.

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Статистика свідчить про те, що кількість сірих вовків у Європі майже подвоїлася за останні 12 років: у 2012 році їхня популяція налічувала 11 000 особин, а сьогодні — майже 20 000. На жаль, вчені також вважають, що вовки завдають занадто великої шкоди худобі.

Водночас захисники дикої природи вважають, що поліпшення методів захисту стад насправді було б успішнішим. Наприклад, пропонується впровадження більшої кількості навчених пастуших собак. На думку зоозахисників, вовки також стримують чисельність оленів і кабанів, які завдають непоправної шкоди деревам і посівам, а також запобігають поширенню хвороб, поїдаючи заражених тварин.

Нещодавно експерти з дикої природи зустрілися в місті Бейле-Тушнад, щоб обговорити великих м'ясоїдних тварин. Більшість із них, але не всі, виступають проти полювання на вовків і ведмедів. За словами біолога зі Словаччини Міхала Харінга, африканська чума свиней поширюється всією Європою, водночас вовки є стримувальним фактором поширення хвороби, оскільки не здатні заразитися, але можуть поїдати хворих тварин.

Ще один аргумент проти відстрілу вовків полягає в тому, що вони полюють зграями по п'ять-вісім особин, зазвичай пара та їхнє потомство. Якщо відстрілити старих вовків, зграя розпадається, і їм стає складніше ловити оленів і кабанів.

Активісти також вказують на звіт ЄС за 2023 рік, у якому йдеться про те, що тільки близько 50 000 із 68 мільйонів овець і кіз у Європі щорічно гинуть від рук вовків — 0,065% від загальної кількості. Простими словами, насправді вплив вовків на худобу "дуже незначний". Ба більше, у ньому йдеться, що за останні 40 років не було зафіксовано жодного смертельного нападу вовків на людей.

Водночас учені визнають, якщо окремі вовки або зграї почнуть вбивати надто багато худоби або проявлять агресію щодо людей, урядам доведеться вжити заходів, щоб стримати хижаків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії зняли дивну поведінку великих хижаків.