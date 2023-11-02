Перший зі зграї. Вчені зняли запеклий бій вовка-одинака і тюленя (відео)

Дослідники вважають, що ця поведінка проливає світло на поведінку вовків і їхні харчові звички, а також може пояснити загадкові скорочення популяцій деяких тварин.

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Відомо, що вовки є в'ючними тваринами, які живуть і полюють зграями. Як правило, вони разом полюють на таку здобич як північні олені (Rangifer tarandus) і лосі (Alces alces). Однак тепер вчені, спостерігаючи за вовками в національному парку Катмай, виявили у них абсолютно нову поведінку, пише IFLScience.

Ще у 2016 році вченим вдалося зняти відео самотнього вовка-самця, який полював на тюленя. Відео свідчить про те, що боротьба між тваринами тривала близько пів години, перш ніж хижакові вдалося затягнути тюленя на піщану косу і відгризти його хвіст. За словами біолога Служби національних парків і провідного автора дослідження Келсі Гріффін, вони з колегами вважають, що ці кадри, ймовірно, стали першими, на яких видно, як вовк-одинак полює і вбиває тюленя.

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Вчені продовжили спостереження і стали свідками ще не одного випадку полювання вовків на морських ссавців. У більшості випадків їх приваблювали звичайні тюлені (Phoca vitulina) та калани (Enhydra lutris). Зазначимо, що раніше вже було відомо, що вовки здатні споживати каланів, проте вчені не могли зрозуміти, чи харчуються вони мертвими тілами тварин, чи усвідомлено полюють на них. Утім, спостереження за хижаками пролило світло на цю загадку.

Збільшення популяції каланів може надати цим вовкам нові можливості для полювання Фото: Landon Bazely

У 2016, 2018 і 2019 роках учені стали свідками того, як вовки тягли трупи каланів. У 2021 році їм вдалося стати свідками того, як три вовки полювали, а потім з'їли видру на острові під час відливу. Цікаво, що після того, як вовки залишили цей район, учені вирушили в експедицію на місце вбивства і виявили свіжу кров. Це стало доказом того, що хижаки не просто з'їли вже мертву видру, а й убили її.

За словами докторанта Університету штату Орегон Еллен Дайміт, ці спостереження насправді стали неймовірним документуванням поведінки вовків, яку раніше не спостерігали у тварин безпосередньо. Автори дослідження також вважають, що нові спостереження можуть пролити світло на різні причини змін у популяціях каланів, тюленів та інших морських ссавців, які могли стати предметом полювання вовків.

У більш ранньому дослідженні вчені виявили, що вовки на острові Плезант перемикнулися на поїдання каланів, коли популяція оленів на цій території різко скоротилася. На щастя, популяції самих каланів з часом вдалося відновитися після невеликої втрати чисельності внаслідок торгівлі хутром на початку 1900-х років.

Гріффін з колегами вважають, що в прибережних районах вовки й раніше тією чи іншою мірою полювали на морських ссавців. Однак у випадку з каланами, яким лише нещодавно вдалося відновити популяцію, у вовків тепер більше потенційних можливостей для полювання, а отже, у вчених стало більше шансів стати свідками такої поведінки.

Крім того, команда вважає, що вовкам-одинакам було легше здолати здобич у вигляді морських видів, ніж, наприклад, оленя або лося. Автори зазначають, що полювання на морських ссавців насправді менш ризиковане, ніж полювання на великих рогатих тварин. Спостереження також показали, що вовки нападають на каланів або тюленів у той момент, коли вони перебувають на суші або мілководді. Фактично це означає, що морські ссавці в цей момент менш мобільні та більш уразливі, що робить їх легшою здобиччю для вовків.

Зазначимо, що вовки є важливою ланкою здорових екосистем з низки причин:

впливають на види-жертви;

залишають туші, якими харчуються інші тварини;

змінюють баланс ґрунту, що приносить користь здоров'ю рослин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли дивну поведінку вовків у Міннесоті.