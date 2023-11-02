Первый из стаи. Ученые засняли ожесточенный бой волка-одиночки и тюленя (видео)

Исследователи полагают, что это поведение проливает свет на поведение волков и их пищевые привычки, а также может объяснить загадочные сокращения популяций некоторых животных.

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Известно, что волки являются вьючными животными, которые живут и охотятся стаями. Как правило, они вместе охотятся на такую добычу как северные олени (Rangifer tarandus) и лоси (Alces alces). Однако теперь ученые, наблюдая за волками в национальном парке Катмай обнаружили у них совершенно новое поведение, пишет IFLScience.

Еще в 2016 году ученым удалось заснять видео одинокого волка-самца, который охотился на тюленя. Видео свидетельствует о том, что борьба между животными длилась около получаса, прежде чем хищнику удалось затащить тюленя на песчаную косу и отгрызть его хвост. По словам биолога Службы национальных парков и ведущего автора исследования Келси Гриффин, они с коллегами считают, что эти кадры, вероятно, стали первыми, на которых видно, как волк-одиночка охотится и убивает тюленя.

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Ученые продолжили наблюдения и стали свидетелями еще не одного случая охоты волков на морских млекопитающих. В большинстве случаев их привлекали обыкновенные тюлени (Phoca vitulina) и каланы (Enhydra lutris). Отметим, что ранее уже было известно, что волки способны потреблять каланов, однако ученые не могли понять, питаются ли они мертвыми телами животных или осознанно охотятся на них. Впрочем, наблюдение за хищниками пролило свет на эту загадку.

Увеличение популяции каланов может предоставить этим волкам новые возможности для охоты Фото: Landon Bazely

В 2016, 2018 и 2019 годах ученые стали свидетелями того, как волки тащили трупы каланов. В 2021 году им удалось стать свидетелями того, как три волка охотились, а затем съели выдру на острове во время отлива. Любопытно, что после того, как волки покинули этот район, ученые отправились в экспедицию на место убийства и обнаружили свежую кровь. Это стало доказательством того, что хищники не просто съели уже мертвую выдру, но и убили ее.

По словам докторанта Университета штата Орегон Эллен Даймит, эти наблюдения в действительности стали невероятным документированием поведения волков, которое ранее не наблюдалось у животных напрямую. Авторы исследования также считают, что новые наблюдения могут пролить свет на различные причины изменений в популяциях каланов, тюленей и других морских млекопитающих, которые могли стать предметом охоты волков.

В более раннем исследовании ученые обнаружили, что волки на острове Плезант переключились на поедание каланов, когда популяция оленей на этой территории резко сократилась. К счастью, популяции самих каланов со временем удалось восстановиться после небольшой потери численности в результате торговли мехом в начале 1900-х годов.

Гриффин с коллегами полагают, что в прибрежных районах волки и раньше в той или иной степени охотились на морских млекопитающих. Однако в случае с каланами, которым лишь недавно удалось восстановить популяцию, у волков теперь больше потенциальных возможностей для охоты, а следовательно у ученых стало больше шансов стать свидетелями такого поведения.

Кроме того, команда считает, что волкам-одиночкам было легче одолеть добычу в виде морских видов, чем, например, оленя или лося. Авторы отмечают, что охота на морских млекопитающих в действительности менее рискованна, чем охота на крупных рогатых животных. Наблюдения также показали, что волки нападают на каланов или тюленей в тот момент, когда они находятся на суше или мелководье. Фактически это означает, что морские млекопитающие в этот момент менее мобильны и более уязвимы, что делает их более легкой добычей для волков.

Отметим, что волки являются важным звеном здоровых экосистем по ряду причин:

воздействуют на виды-жертвы;

оставляют туши, которыми питаются другие животные;

изменяют баланс почвы, что приносит пользу здоровью растений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли странное поведение волков в Миннесоте.