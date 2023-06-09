Любители ночной рыбалки. Ученые засняли странное поведение волков в Миннесоте (видео)

Исследование показывает, что эти суровые хищники, на самом деле, чаще охотятся на рыбу, чем исследователи считали ранее.

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Ученые уже знали, что порой волки не против отправиться на рыбалку и полакомиться рыбой, однако исследователи полагали, что такое поведение свойственно лишь некоторым отдельным особям. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что дела обстоят иначе, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

Исследование продлилось с 2017 по 2021 годы в экосистеме Greater Voyageurs Ecosystem (GVE), Миннесота (США). Каждое лето исследователи из Университета Миннесоты изучали волков, используя комбинации GPS-ошейников, дистанционных камер и прямых наблюдений. В результате исследователи обнаружили, что несколько особей из разных стай активно ловят рыбу в реках и ручьях.

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Ученые проанализировали полученные видео и пришли к выводу, что волки, как правило, охотились на белых присосок (Catostomus commersonii), почти весь промысел приходился на апрель и май, когда рыба перемешалась вверх по течению на нерест. Наблюдения показали, что лишь один волк продолжил рыбачить в июне и июле, что совпало с засухой в 2021 году — то есть уровень воды в реке значительно снизился, а рыба буквально оказалась в ловушке в районах вверх по течению.

По словам ведущего автора исследования Дэни Фройнда, они с коллегами полагают, что время нереста рыбы играет важную роль. Вероятно, это связано с более высокой численностью рыбы в сравнении с добычей, например белохвостых оленей, которые являются основой питания волков. Исследователи также обнаружили, что в периоды нереста рыба была предпочтительным вариантом — волки отдавали предпочтение ей перед более крупной добычей.

Фройд отмечает, что волки ловят рыбу в то время года, когда приходится охотиться на взрослых оленей. Приблизительно в это же время рождаются волчата, а потому исследователи полагают, что рыбная ловля может быть важным источником пищи весной для выращивания волчьей стаи, когда ртов стает больше, а крупной добычи — меньше. Ученые отмечают, что остатки рыбы также были обнаружены в нескольких волчьих берлогах, а значит хищники кормят рыбой своих детенышей.

Наблюдения за одним молодым самцом показали, что в период с 7 по 14 мая он убил трех бобров, а с 19 по 24 мая переключился на рыбу. Исследователи полагают, что такой переход может быть более безопасным для волков. Также предполагается, что рыба более выгодна с энергетической точки зрения, чем другая добыча, например, олени или бобры.

Команда обнаружила, что бобры предпочитают ночную рыбалку, как правило, они ловили рыбу в период с 8 вечера и до 6 утра в водотоках глубиной не менее метра ниже по течению от бобровых плотин.

В период с 2018 по 2019 годы с помощью удаленных камер исследователи засняли 59 случаев рыбной ловли возле Ирвин-Крик. Рыбалка не всегда оказывалась удачной для волков, однако в большинстве случаев им удавалось поймать рыбу. Также исследователи отмечают, что на видео попали особи из разных стай, а один раз им даже удалось заснять волка с волчатами. Теперь исследователи планируют узнать, могут ли волки учить свое потомство мастерству рыбной ловли.

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