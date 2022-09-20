Не только погромы курятников. Лису впервые засняли за рыбалкой — вытянула 10 карпов (видео)

Существует всего два вида псовых, которые обладают уникальным навыком ловли рыбы — теперь лисы в их числе.

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Волки тихоокеанского побережья Северной Америки считались единственными псовыми, которые обладают навыком рыбной ловли для пропитания. Однако новое исследование показывает, что у них появился конкурент — ученые впервые в истории засняли лисицу за рыбалкой, пишет Science News.

Эколог Хорхе Тобахас и его коллега Франсиско Диас Руис из Университета Малаги занимались другим проектом, когда им на глаза попался самец рыжей лисицы (Vulpes vulpes). Исследователей привлекло, что животное не испугалось при виде человека, а спокойно продолжило заниматься своими делами.

Ученые со всего мира десятилетиями изучают этот вид лисиц, но и подумать не могли, что случится далее. Тобахас и его коллега решили спрятаться неподалеку и посмотреть, чем планирует заниматься лис. Оказалось у него были масштабные планы на этот день — рыболовля.

В следующие 60 минут ученые наблюдали, как хищник ловкими движениями погружал морду в водоем и один за одним вылавливал из него карпов. В общей сложности экологи насчитали десяток выловленной рыбы.

Ранее исследователям уже доводилось находить в экскрементах рыжих лис остатки еды, однако не было научных доказательств, что они сами выловили добычу, а не полакомились уже дохлой рыбой.

Испанские ученые засняли процесс ловли рыбы на камеру и это стало первым доказательством, что лисы не только прекрасные охотники, но и ловкие рыболовы. Ученые также заметили, что самец лиса не стал сразу поглощать улов, а оставил часть на потом и даже поделился, минимум одним карпом, с самкой рыжей лисы. Ученые предположили, что это его пара.

Отметим, что два года назад ученым удалось задокументировать рыбную ловлю волков тихоокеанского побережья. В тот момент они стали единственными псовыми, которые способны кормиться не только с помощью охоты, но и рыбной ловли. Новое же видео доказывает, что рыжие лисы также обладают этим навыком- теперь науке известны два вида псовых, умеющих ловить рыбу.

К слову, по мнению Тобахаса, этот инцидент позволяет предположить, что существуют и другие представители вида псовых, которые возможно обладают тем же навыком. Более того, эколог считает, что теперь рыжие лисы предстанут в новом свете перед ученым сообществом. Раньше их репутация не была такой уж кристальной — они часто были замечены в нападениях на домашний скот, от того их многие недолюбливали. Видео искусной рыболовли доказывает, что рыжие лисы намного более умны и очаровательны, чем мы могли бы предположить.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось заснять двух редчайших большеротых акул.