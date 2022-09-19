Чрезвычайно редкие кадры. У берегов Сан-Диего засняли двух гигантских большеротых акул (видео)

Представители этого вида являются самыми редкими акулами в мире — за полсотни лет их встречали всего чуть более 250 раз.

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Пелагическая большеротая акула (Megachasma pelagios) — является одним из наиболее загадочных представителем вида. Эти большеротые весьма жутковатые акулы обитают на глубине от 900 до 4,5 тысяч метров и редко в океане, пишет Daily Mail.

Впервые большеротые акулы были открыты в 1976 году, с тех пор они встречались людям чуть более 250 раз. Ученым мало что известно о том, где эти акулы проводят время, однако сейчас биологи предполагают, что южная Калифорния может быть местом их размножения.

Дэвид Стабил рыбачил вместе с друзьями у побережья Сан-Диего в полусотни километров от берега, когда он заметил, что две гигантские акулы плывут у его лодки. По словам Стабила, им с друзьями очень повезло, ведь их "уловом" стали две самых неуловимых акулы на планете.

На видео видна, как одна из них держится ближе к поверхности, в то время, как вторая немного ниже. Элисон Шульман-Джанигер, научный сотрудник Музея естественной истории округа Лос-Анджелес предполагает, что рыбакам удалось заснять брачную пару. По мнению биолога, на видео видно самца с поврежденным плавником, а вторая особь со шрамами на теле — вероятнее всего самка.

Отметим, что акулы-мегороты выглядят весьма устрашающе из-за своей пасти, они также могут достигать в длину более 5 метров. Первая представительница этого вида была поймана в 1976 году в 40 км к северо-востоку от Кахуку (Гавайи). Тогда акула-большерот запуталась в якоре корабля Военно-морских сил США.

Вторая большеротая акула была поймана у берегов острова Санта-Каталина и в данный момент выставлена в Музее естественной истории.

Напомним, ранее Фокус писал, о некоем "шабаше" акул у берегов Кейп-Кода — ученые предупредили, что в этом сезоне в заливе собралось более сотни особей. К тому же на "шабаш" явился и большой Боб, от которого не было вестей последние месяцев.