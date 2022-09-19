Надзвичайно рідкісні кадри. Біля берегів Сан-Дієго зняли двох гігантських великоротих акул (відео)

Представники цього виду є найрідкіснішими акулами у світі — за пів сотні років їх зустрічали лише трохи більше 250 разів.

Related video

Пелагічна великорота акула (Megachasma pelagios) є одним з найзагадковіших представників виду. Ці великороті дуже моторошні акули живуть на глибині від 900 до 4,5 тисяч метрів і рідко в океані, пише Daily Mail.

Уперше великоротих акул відкрили 1976 року, відтоді вони зустрічалися людям трохи більше 250 разів. Ученим мало що відомо про те, де ці акули проводять час, проте зараз біологи припускають, що південна Каліфорнія може бути місцем їхнього розмноження.

Девід Стабіл рибалив разом із друзями біля узбережжя Сан-Дієго за пів сотні кілометрів від берега, коли він помітив, що дві гігантські акули пливуть біля його човна. За словами Стабіла, їм із друзями дуже пощастило, адже їхнім "уловом" стали дві найневловиміші акули на планеті.

На відео видно, як одна з них тримається ближче до поверхні, а друга — трохи нижче. Елісон Шульман-Джанігер, наукова співробітниця Музею природної історії округу Лос-Анджелес, припускає, що рибалкам вдалося зняти шлюбну пару. На думку біологині, на відео видно самця з пошкодженим плавцем, а друга особина зі шрамами на тілі — найімовірніше, самка.

Зазначимо, що акули-мегароти мають вельми жахливий вигляд через свою пащу, вони також можуть досягати в довжину понад 5 метрів. Перша представниця цього виду була спіймана в 1976 році за 40 км на північний схід від Кахуку (Гавайї). Тоді великорота акула заплуталася в якорі корабля Військово-морських сил США.

Друга більша акула була спіймана біля берегів острова Санта-Каталіна і зараз виставлена в Музеї природної історії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, про якийсь "шабаш" акул біля берегів Кейп-Коду — вчені попередили, що цього сезону в затоці зібралося більше сотні особин. До того ж на "шабаш" з'явився і великий Боб, від якого не було звісток останніми місяцями.