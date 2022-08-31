Повернення великого Боба. Величезна біла акула припливла на "шабаш" біля берегів Кейп-Код

Останні десять місяців учені не отримували сигналів від 4-метрового Боба, і він з'явився біля берегів півострова, де незабаром зберуться близько сотні хижаків.

Перше знайомство вчених і гігантської білої акули на ім'я Боб сталося біля острова Айронбаунд у Новій Шотландії минулого року. Тоді ж дослідники встановили на нього спеціальний трекер, щоб відстежувати переміщення Боба в океані, пише Daily Mail.

Востаннє Боб, велика біла акула вагою близько 635 кілограмів і завдовжки чотири метри, показався вченим біля берегів Флориди в листопаді 2021 року. Після цього він спустився на глибоководдя, і звісток від нього не було останні 10 місяців.

[ + – ] Уперше Боба зустріли у вересні 2021 року біля берегів Нової Шотландії Фото: акула Боб

Наприкінці весни акули, як правило, залишають свої зимові житла та прямують у тепліші води на півночі — це називається великою міграцією білих акул. У результаті на пляжах східного узбережжя (води навколо Лонг-Айленда й берегів Кейп-Коду) осідає величезна кількість цих хижаків — такий собі акулячий "шабаш" посеред літа.

Учені зазначають, що до початку липня в прибережних водах Кейп-Коду вже ховалися близько 14 особин, у тому числі й відома дослідникам 240-кілограмова біла акула на ім'я Принцеса. Однак це ще не межа — очікується, що в пік міграції в цих водах зберуться близько сотні хижаків із гострими зубами.

До кінця вересня пляжний сезон на східному узбережжі все ще буде в розпалі, а тому відпочивальники ризикують зіткнутися віч-на-віч із небезпечними хижаками. Вчені вже попередили місцеву владу та відпочивальників, що білі акули, як правило, концентруються на боці мису, зверненому до Атлантичного океану — їх приваблює місцева популяція тюленів. У результаті відпочивальників просять утриматися від купання в місцях, де берегова лінія різко йде в глибокі води.

[ + – ] Учені попередили відвідувачів Кейп-Коду, що купатися в затоці небезпечно Фото: пляжи Кейп-Кода

До речі, 600-кілограмовий Боб — далеко не єдина біла акула, оснащена відстежувальним трекером — загалом учені встановили 280 пристроїв для стеження, 230 із них справно працюють і забезпечують дослідників інформацією.

За даними системи відстеження Tracking Sharks, із початку року тільки в США сталося 28 нападів акул, два з них були спровоковані й жодне не забрало життя людини. Минулого року кількість нападів із боку білих акул майже досягла пів сотні, а два роки тому — 22 випадки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вченим вдалося встановити причини нападу акул у Єгипті.