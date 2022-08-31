Возвращение большого Боба. Огромная белая акула приплыла на "шабаш" у берегов Кейп-Кода

Последние десять месяцев ученые не получали сигналов от 4-метрового Боба и вот он появился у берегов полуострова, где вскоре соберутся около сотни хищников.

Первое знакомство ученых и гигантской белой акулы по имени Боб произошло у острова Айронбаунд в Новой Шотландии в прошлом году. Тогда же исследователи установили на него специальный трекер, чтобы отслеживать перемещения Боба в океане, пишет Daily Mail.

В последний раз Боб, большая белая акула весом около 635 килограммов и четырех метров в длину, показался ученым у берегов Флориды в ноябре 2021 года. После он спустился на глубоководье и вестей от него не было последние 10 месяцев.

[ + – ] Впервые Боба встретили в сентябре 2021 года у берегов Новой Шотландии. Фото: Chris Ross/OCEARCH

В конце весны акулы, как правило, покидают свои зимние места обитания и направляются в более теплые воды на севере — это называется большой миграцией белых акул. В результате на пляжах восточного побережья (воды вокруг Лонг-Айленда и берегов Кейп-Кода) оседает огромное количество этих хищников — такой себе акулий "шабаш" посреди лета.

Ученые отмечают, что к началу июля в прибрежных водах Кейп-Кода уже скрывались около 14 особей, в том числе и известная исследователям 240-килограммовая белая акула по имени Принцесса. Однако это еще не предел — ожидается, что в пик миграции в этих водах соберутся порядка сотни хищников с острыми зубами.

До конца сентября пляжный сезон на восточном побережье все еще будет в разгаре, а потому отдыхающие рискуют столкнуться лицом к лицу с опасными хищниками. Ученые уже предупредили местные власти и отдыхающих, что белые акулы, как правило, концентрируются на стороне мыса, обращенной к Атлантическому океану — их привлекается местная популяция тюленей. В результате отдыхающих просят воздержаться от купания в местах, где береговая линия резко уходит в глубокие воды.

[ + – ] Ученые предупредили посетителей Кейп-Кода, что купаться в заливе небезопасно. Фото: Getty

Кстати, 600-килограммовый Боб далеко не единственная белая акула, оснащенная отслеживающим трекером — в общей сложности ученые установили 280 следящих устройств, 230 из них исправно работают и снабжают исследователей информацией.

По данным отслеживающей системы Tracking Sharks, с начала года только в США произошло 28 нападений акул, два из них были спровоцированы и ни одно не унесло жизнь человека. В прошлом году количество нападений со стороны белых акул почти достигло полусотни, а два года назад — 22 случая.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученым удалось установить причины нападения акул в Египте.