Подкармливают мясом: эксперты рассказали о причинах нападения акул на людей в Египте
Предполагается, что отлавливание акул не решит проблему. Необходимо контролировать поведение людей, устанавливать жесткие правила и наказания за их нарушение.
Нападение акул на туристов вблизи египетского курорта Хургада может быть связано с практикой подкармливания рыбы с катеров едой, которая неестественна для акул. К такому выводу пришел генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа, сообщает "РИА-Новости".
По словам генсека, акулы питаются тем, чем наполнена их среда обитания, поэтому нападение на человека неестественно для акулы. Однако есть вероятность того, что акулы начали себя агрессивно вести по отношению к людям из-за того, в воде появилась пища, которую туда бросают люди. Таким образом акулы начали реагировать на мясо.
"Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой – например, мясом", — отметил эксперт.
Кроме того, на некоторых лодках готовят рыбу, а остатки выбрасывают в воду, в результате хищники слышат присутствие крови в воде и собираются вокруг лодок.
"Присутствие туристических катеров связано для акул с присутствием еды", — подчеркнул Гомаа.
Эксперт также озвучил решение этой проблемы. По его мнению не все виды акул ведут себя подобным образом, поэтому отлавливать хищников — не выход из ситуации. Более того, это может привести к нарушению экологического баланса, и в результате отлавливания одного вида животных может произойти катастрофа.
Гомаа убежден, что нужно контролировать поведение людей — проводить тренинги для дайверов, установить жесткие правила и наказания за их нарушение, а также принять меры по переработке пищевых отходов и недопущению попадания их в море.
Нападение акул на туристов в Египте
Напомним, 2 июля на египетском курорте Хургада, расположенном на берегу Красного моря, произошла трагедия. На одну из туристок в воде напала акула, откусив ей руку и ногу. От полученных травм женщина скончалась.
На следующий день, 3 июля в районе курорта Сахл Хашиш, к югу от Хургады, еще одна женщина подвреглась нападению акулы. Как сообщило Министерство окружающей среды Египта, власти начали проводить научный анализ обстоятельств происшествия, а вся туристическая деятельность в окрестностях прекращена.