Подкармливают мясом: эксперты рассказали о причинах нападения акул на людей в Египте

Предполагается, что отлавливание акул не решит проблему. Необходимо контролировать поведение людей, устанавливать жесткие правила и наказания за их нарушение.

Нападение акул на туристов вблизи египетского курорта Хургада может быть связано с практикой подкармливания рыбы с катеров едой, которая неестественна для акул. К такому выводу пришел генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа, сообщает "РИА-Новости".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам генсека, акулы питаются тем, чем наполнена их среда обитания, поэтому нападение на человека неестественно для акулы. Однако есть вероятность того, что акулы начали себя агрессивно вести по отношению к людям из-за того, в воде появилась пища, которую туда бросают люди. Таким образом акулы начали реагировать на мясо.

"Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой – например, мясом", — отметил эксперт.

Кроме того, на некоторых лодках готовят рыбу, а остатки выбрасывают в воду, в результате хищники слышат присутствие крови в воде и собираются вокруг лодок.

"Присутствие туристических катеров связано для акул с присутствием еды", — подчеркнул Гомаа.

Эксперт также озвучил решение этой проблемы. По его мнению не все виды акул ведут себя подобным образом, поэтому отлавливать хищников — не выход из ситуации. Более того, это может привести к нарушению экологического баланса, и в результате отлавливания одного вида животных может произойти катастрофа.

Гомаа убежден, что нужно контролировать поведение людей — проводить тренинги для дайверов, установить жесткие правила и наказания за их нарушение, а также принять меры по переработке пищевых отходов и недопущению попадания их в море.

Нападение акул на туристов в Египте

Напомним, 2 июля на египетском курорте Хургада, расположенном на берегу Красного моря, произошла трагедия. На одну из туристок в воде напала акула, откусив ей руку и ногу. От полученных травм женщина скончалась.

На следующий день, 3 июля в районе курорта Сахл Хашиш, к югу от Хургады, еще одна женщина подвреглась нападению акулы. Как сообщило Министерство окружающей среды Египта, власти начали проводить научный анализ обстоятельств происшествия, а вся туристическая деятельность в окрестностях прекращена.