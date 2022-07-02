В Египте акула напала на женщину: оторвала руку и ногу (видео)

68-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, где ее уже ждали медики. Однако спасти ее не удалось.

В Египте на курорте Хургада произошла чрезвычайная ситуация — акула напала на женщинуиз Австрии. Об этом сообщает Al Arabiya.

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Во время плавания на женщину напала акула, откусив у нее руку и ногу. На видео видно как женщина пытается самостоятельно доплыть до пляжа. Выбравшись на берег медики забрали ее в больницу. Однако по пути в госпиталь отдыхающая скончалась несмотря на попытки врачей провести реанимационные мероприятия. Она скончалась от болевого шока.

По данным источников издания, погибшей оказалась австрийка Элизабет Сквайр, ей было 68 лет. Она проживала в Хургаде на постоянной основе. Была замужем за местным жителем.

После инцидента власти ввели трехдневный запрет на плавание, дайвинг, рыболовлю и подводное плавание от района Сахль Хашиш и до бухты Макади Бей.

Как отмечают в издании, последний случай нападения акулы на человека в этом месте был два года назад. Тогда жертвами нападения стали три человека возле зоны для дайвинга.

Напомним, 17 февраля в Австралии белая акула атаковала пловца. Она буквально разорвала тело ныряльщика на части.

В 2021 году в Иордании акула накинулась на парашютиста, оторвав ему часть ноги.