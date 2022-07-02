У Єгипті акула напала на жінку: відірвала руку та ногу (відео)

68-річна жінка змогла самостійно вибратися на берег, де на неї вже чекали медики. Однак урятувати її не вдалося.

У Єгипті на курорті Хургада сталася надзвичайна ситуація — акула напала на жінку з Австрії. Про це повідомляє Al Arabiya.

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Під час плавання на жінку напала акула, відкусивши в неї руку та ногу. На відео видно, як жінка намагається самостійно доплисти до пляжу. Вибравшись на берег медики забрали її до лікарні. Однак на шляху до шпиталю відпочивальниця померла незважаючи на спроби лікарів провести реанімаційні заходи. Вона померла від болісного шоку.

За даними джерел видання, загиблою виявилася австрійка Елізабет Сквайр, їй було 68 років. Вона проживала у Хургаді на постійній основі. Була одружена з місцевим жителем.

Після інциденту влада ввела триденну заборону на плавання, дайвінг, рибальство та підводне плавання від району Сахль Хашиш і до бухти Макаді Бей.

Як зазначають у виданні, останній випадок нападу акули на людину тут був два роки тому. Тоді жертвами нападу стали троє людей біля зони для дайвінгу.

Нагадаємо, 17 лютого в Австралії біла акула атакувала плавця. Вона буквально розірвала тіло пірнача на частини.

У 2021 році в Йорданії акула накинулася на парашутиста, відірвавши йому частину ноги.