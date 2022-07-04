Підгодовують м'ясом: експерти розповіли про причини нападу акул на людей у Єгипті

Передбачається, що відлов акул не вирішить проблему. Необхідно контролювати поведінку людей, встановлювати жорсткі правила та покарання їх порушення.

Напад акул на туристів поблизу єгипетського курорту Хургада може бути пов'язаний із практикою підгодовування риби з катерів їжею, яка неприродна для акул. Такого висновку дійшов генеральний секретар Арабської асоціації із захисту дикої природи (AFWP) Гамаль Гомаа, повідомляє "РІА-Новини".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами генсека, акули харчуються тим, чим наповнене їхнє середовище, тому напад на людину неприродний для акули. Однак є ймовірність того, що акули почали агресивно поводитися щодо людей через те, що у воді з'явилася їжа, яку туди кидають люди. Так акули почали реагувати на м'ясо.

"Проблема виникає через те, що найчастіше дайвери чи організатори прогулянок на туристичних човнах, намагаючись залучити акул, щоби на них подивилися туристи, підгодовують рибу незвичною їжею — наприклад, м'ясом", — зазначив експерт.

Крім того, на деяких човнах готують рибу, а залишки викидають у воду, внаслідок чого хижаки чують присутність крові у воді та збираються навколо човнів.

"Присутність туристичних катерів пов'язана для акул із присутністю їжі", — підкреслив Гомаа.

Експерт також озвучив вирішення цієї проблеми. На його думку, не всі види акул поводяться подібним чином, тому відловлювати хижаків — не вихід із ситуації. Крім того, це може призвести до порушення екологічного балансу, і внаслідок відлову одного виду тварин може статися катастрофа.

Гомаа переконаний, що потрібно контролювати поведінку людей — проводити тренінги для дайверів, встановити жорсткі правила та покарання за їх порушення, а також вжити заходів щодо переробки харчових відходів і недопущення потрапляння їх у море.

Напад акул на туристів у Єгипті

Нагадаємо, 2 липня на єгипетському курорті Хургада, що на березі Червоного моря, сталася трагедія. На одну з туристок у воді напала акула, відкусивши їй руку та ногу. Від отриманих травм жінка померла.

Наступного дня, 3 липня, в районі курорту Сахл Хашиш, на південь від Хургади, на ще одну жінку напала акула. Як повідомило Міністерство навколишнього середовища Єгипту, влада почала проводити науковий аналіз обставин події, а вся туристична діяльність на околицях припинена.