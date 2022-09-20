Не лише погроми курників. Лисицю вперше зняли за рибалкою — витягла 10 коропів (відео)

Існує всього два види псових, які мають унікальну навичку лову риби — тепер лисиці серед них.

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Вовки тихоокеанського узбережжя Північної Америки вважалися єдиними псовими, які мають навичку риболовлі для харчування. Однак нове дослідження показує, що у них з'явився конкурент — вчені вперше в історії зняли лисицю за риболовлею, пише Science News.

Еколог Хорхе Тобахас та його колега Франсіско Діас Руїс з Університету Малаги займалися іншим проєктом, коли їм на очі потрапив самець рудої лисиці (Vulpes vulpes). Дослідників залучило, що тварина не злякалася побачивши людини, а спокійно продовжила займатися своїми справами.

Вчені з усього світу десятиліттями вивчають цей вид лисиць, але й подумати не могли, що станеться далі. Тобахас та його колега вирішили сховатися неподалік і подивитися, чим планує займатися лисиця. Виявилося, що у лиса були масштабні плани на цей день — рибальство.

У наступні 60 хвилин вчені спостерігали, як хижак спритними рухами занурював морду у водойму і один за одним виловлював з нього коропів. Загалом екологи нарахували десяток виловленої риби.

Раніше дослідникам вже доводилося знаходити в екскрементах рудих лисиць залишки їжі, проте не було наукових доказів, що вони самі виловили здобич, а не поласували вже дохлою рибою.

Іспанські вчені зняли процес лову риби на камеру і це стало першим доказом, що лисиці не лише чудові мисливці, а й спритні рибалки. Вчені також помітили, що самець не став відразу поглинати улов, а залишив частину на потім і навіть поділився, щонайменше одним коропом, із самкою рудої лисиці. Вчені припустили, що це пара.

Зазначимо, що два роки тому вченим вдалося задокументувати риболовлю вовків на тихоокеанському узбережжі. У той момент вони стали єдиними псовими, які здатні годуватись не тільки за допомогою полювання, але й риболовлі. Нове ж відео доводить, що руді лисиці також мають цю навичку — тепер науці відомі два види псових, які вміють ловити рибу.

До речі, на думку Тобахаса, цей випадок дозволяє припустити, що існують і інші представники виду псових, які, можливо, мають ту ж навичку. Понад те, еколог вважає, що тепер руді лисиці постануть у новому світлі перед вченою спільнотою. Раніше їхня репутація не була такою вже кришталевою — вони часто були помічені в нападах на худобу, від того їх багато хто недолюблював. Відео майстерної риболовлі доводить, що руді лисиці набагато розумніші та чарівніші, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зафільмувати двох рідкісних великоротих акул.