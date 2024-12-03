Спустя полвека волки в Европе могут лишиться своей защиты: что произойдет

Исследователи полагают, что утрата защиты приведет к отстрелу по мере роста численности хищников.

На этой неделе 45 лет строгой защиты серых волков в Европе могут подойти к концу. Европейская комиссия предлагает переместить волков из Приложения II (строго охраняемые) в Приложение III (охраняемые) Бернской конвенции, пишет BBC.

Предполагается, что это устранит многие из мер безопасности, которые ранее позволили животным процветать в Европе. Фактически, если волки утратят свою защиту, каждая страна ЕС сможет устанавливать собственную ежегодную квоту на отстрел волков.

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Статистика свидетельствует о том, что количество серых волков в Европе почти удвоилось за последние 12 лет: в 2012 году их популяция насчитывала 11 000 особей, а сегодня — почти 20 000. Увы, ученые также полагают, что волки наносят слишком большой вред скоту.

В то же время защитники дикой природы считают, что улучшение методов защиты стад на самом деле было бы более успешным. Например, предлагается внедрение большего количества обученных пастушьих собак. По мнению зоозащитников, волки также сдерживают численность оленей и кабанов, которые наносят непоправимый вред деревьям и посевам, а также предотвращают распространение болезней, поедая зараженных животных.

Недавно эксперты по дикой природе встретились в городе Бэйле-Тушнад, чтобы обсудить крупных плотоядных животных. Большинство из них, но не все, выступают против охоты на волков и медведей. По словам биолога из Словакии Михала Харинга, африканская чума свиней распространяется по всей Европе, в то же время волки являются сдерживающим фактором распространения болезни, так как не способны заразиться, но могут поедать больных животных.

Еще один аргумент против отстрела волков заключается в том, что они охотятся стаями по пять-восемь особей, обычно пара и их потомство. Если отстрелить старых волков, стая распадается, и им становится сложнее ловить оленей и кабанов.

Активисты также указывают на отчет ЕС за 2023 год, в котором говорится, что только около 50 000 из 68 миллионов овец и коз в Европе ежегодно погибают от рук волков — 0,065% от общего числа. Простыми словами, на самом деле воздействие волков на скот "очень незначительно". Более того, в нем говорится, что за последние 40 лет не было зафиксировано ни одного смертельного нападения волков на людей.

В то же время ученые признают, если отдельные волки или стаи начнут убивать слишком много скота или проявят агрессию по отношению к людям, правительствам придется принять меры, чтобы сдержать хищников.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории сняли странное поведение крупных хищников.