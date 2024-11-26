Суровые опылители. Ученые впервые в истории сняли странное поведение крупных хищников (видео)

Ранее исследователи и не предполагали, что волки могут играть важную роль в опылении растений, но, похоже, это действительно так.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и каждый из них играет свою важную роль в экосистеме. О некоторых животных ученым известно многое, а другие не перестают удивлять исследователей: например, недавно ученые заметили странное поведение находящихся под угрозой исчезновения эфиопских волков, о котором ранее не было известно, пишет IFLScience.

Удивительные снимки эфиопских волков, сделанные в горах Бале на юге Эфиопии запечатлели поведение шести крупных хищников, которые в течение четырех последовательных дней искали пищу на Книпхофии облиственной (Kniphofia foliosa). Новые данные указывают на то, что местные волки, похоже, не только питаются нектаром растения, но и, вероятно, играют важную роль в опылении.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи подробно изучили фото и поведение животных и пришли к выводу, что волки-сладкоежки, похоже, могут играть не менее важную роль в опылении растений, чем птицы и пчелы, которые обычно считаются главными опылителями. Любопытно, что такое поведение крупны хищников также было зафиксировано впервые в истории наблюдений.

По словам соавтора исследования, основатели и директора Программы сохранения эфиопских волков при Оксфордском университете, профессора Клаудио Сильеро, они с коллегами наблюдали, как волки неаккуратно облизывали нектар, попутно собирая большое количество пыльцы на своих мордах. Затем животные направлялись к другим растениям в поисках сочного нектара, потенциально перенося пыльцу по пути. Исследователи заметили, что некоторые особи посещали около трех десятков растений за один "прием нектара".

Исследователи отмечают, что впервые о сладком нектаре этого растения стало известно, когда дети пастухов в горах Бейл облизывали цветы. Вскоре профессор Сильеро сам попробовал нектар и был приятно удивлен тем, какой он сладкий. Позже профессор также заметил, что птицы, насекомые и люди не единственные, кому нектар пришелся по вкусу, эфиопские волки похоже также оценили вкус нектара.

Команда отмечает, что обнаружение столь удивительного поведения у крупных хищников имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, эфиопские волки стали единственными плотоядными, когда-либо зарегистрированными, питающимися нектаром. Также кажется вероятным, что волки могут выступать в качестве опылителей растений, но это еще предстоит доказать в будущем.

Эфиопский волк (Canis simensis) кормится среди цветущих эфиопских растений Фото: Adrien Lesaffre

Отметим, что опыление нелетающими млекопитающими на самом деле не является чем-то новым. Ранее ученым уже было известно, что мелкие сумчатые, например сахарные летяги и крысы, способны распространять пыльцу растений. Однако крайне необычно наблюдать такое поведение у такого крупного млекопитающего, не в последнюю очередь плотоядного, который обычно питается мясом.

Во-вторых, ученые считают, что такое поведение волков является примером социального обучения, поскольку команда наблюдает как взрослые особи приносят детенышей на цветочные поля и показывают им, как правильно собирать нектар.

Эфиопские волки (Canis simensis) похожи на койотов, но отличаются длинными и узкими черепами, а также характерной красно-белой шерстью. Этот вид носит титул самого редкого дикого вида псовых в мире, а также самого находящегося под угрозой исчезновения хищника Африки. По мнению ученых, на сегодняшний день в дикой природе осталось менее 500 особей, которые существуют всего в 99 стаях, а их среда обитания ограничена шестью анклавами в Эфиопском нагорье.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили утверждения о массовом вымирании пчел на Земле.