Суворі запилювачі. Вчені вперше в історії зняли дивну поведінку великих хижаків (відео)

Раніше дослідники й не припускали, що вовки можуть відігравати важливу роль у запиленні рослин, але, схоже, це дійсно так.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і кожен із них відіграє свою важливу роль в екосистемі. Про деяких тварин вченим відомо багато, а інші не припиняють дивувати дослідників: наприклад, нещодавно вчені помітили дивну поведінку ефіопських вовків, що перебувають під загрозою зникнення, про яку раніше не було відомо, пише IFLScience.

Дивовижні знімки ефіопських вовків, зроблені в горах Бале на півдні Ефіопії, закарбували поведінку шести великих хижаків, які протягом чотирьох послідовних днів шукали їжу на Кніпхофії листяній (Kniphofia foliosa). Нові дані вказують на те, що місцеві вовки, схоже, не тільки харчуються нектаром рослини, а й, імовірно, відіграють важливу роль у запиленні.

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Дослідники детально вивчили фото та поведінку тварин і дійшли висновку, що вовки-ласуни, схоже, можуть відігравати не менш важливу роль у запиленні рослин, ніж птахи й бджоли, які зазвичай вважаються головними запилювачами. Цікаво, що таку поведінку великих хижаків також було зафіксовано вперше в історії спостережень.

За словами співавтора дослідження, засновника і директора Програми збереження ефіопських вовків при Оксфордському університеті, професора Клаудіо Сільєро, вони з колегами спостерігали, як вовки неакуратно облизували нектар, попутно збираючи велику кількість пилку на своїх мордах. Потім тварини прямували до інших рослин у пошуках соковитого нектару, потенційно переносячи пилок дорогою. Дослідники помітили, що деякі особини відвідували близько трьох десятків рослин за одне "приймання нектару".

Дослідники зазначають, що вперше про солодкий нектар цієї рослини стало відомо, коли діти пастухів у горах Бейл облизували квіти. Незабаром професор Сільєро сам спробував нектар і був приємно здивований тим, який він солодкий. Пізніше професор також помітив, що птахи, комахи та люди не єдині, кому нектар припав до смаку, ефіопські вовки схоже також оцінили смак нектару.

Команда зазначає, що виявлення такої дивовижної поведінки у великих хижаків має цілу низку переваг. По-перше, ефіопські вовки стали єдиними м'ясоїдними, коли-небудь зареєстрованими, що харчуються нектаром. Також здається ймовірним, що вовки можуть виступати як запилювачі рослин, але це ще слід довести в майбутньому.

Ефіопський вовк (Canis simensis) годується серед квітучих ефіопських рослин Фото: Adrien Lesaffre

Зазначимо, що запилення ссавцями, що не літають, насправді не є чимось новим. Раніше вченим уже було відомо, що дрібні сумчасті, як-от цукрові летяги та щури, здатні поширювати пилок рослин. Проте вкрай незвично спостерігати таку поведінку в такого великого ссавця, не в останню чергу м'ясоїдного, який зазвичай харчується м'ясом.

По-друге, вчені вважають, що така поведінка вовків є прикладом соціального навчання, оскільки команда спостерігає, як дорослі особини приносять дитинчат на квіткові поля і показують їм, як правильно збирати нектар.

Ефіопські вовки (Canis simensis) схожі на койотів, але відрізняються довгими та вузькими черепами, а також характерною червоно-білою шерстю. Цей вид має титул найрідкіснішого дикого виду псових у світі, а також хижака Африки, який найбільше перебуває під загрозою зникнення. На думку вчених, на сьогодні в дикій природі залишилося менше ніж 500 особин, які існують лише в 99 зграях, а їхнє середовище існування обмежене шістьма анклавами в Ефіопському нагір'ї.

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