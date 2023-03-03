Пчелиный апокалипсис. Ученые проверили утверждения о массовом вымирании пчел на Земле

Ученые рассказали о масштабах сокращения популяции пчел, последствиях этого для человека и альтернативных способах опыления.

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Опылители, такие как пчелы, бабочки и птицы, играют важнейшую роль в нашей экосистеме, способствуя размножению растений и обеспечивая производство сельскохозяйственных культур. Однако в последние годы возникла обеспокоенность по поводу возможного сокращения популяций опылителей и того влияния, которое это может оказать на окружающую среду и сельское хозяйство, пишет Genetic Literacy Project. Эта озабоченность привела к появлению мифа о "пчелопокалипсисе", в котором утверждается, что популяции опылителей сокращаются и это может привести к глобальному продовольственному кризису.

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Однако недавно ученые разобрали утверждения о крахе опылителей и пролили свет на реальное положение дел. В их статье отмечается, что, хотя некоторые виды опылителей действительно пережили сокращение популяции, общая тенденция более сложная и нюансированная, чем простой коллапс.

Например, популяция медоносных пчел в последние годы фактически выросла, а общее количество ульев в США в 2020 году достигло 22-летнего максимума. Кроме того, в то время как численность некоторых видов диких пчел сократилась, численность других увеличилась, а некоторых осталась стабильной. То же самое справедливо и для других опылителей, таких как бабочки и птицы.

Кроме того, в статье отмечается, что влияние сокращения численности опылителей на сельское хозяйство часто преувеличивается. Хотя опылители действительно необходимы для производства некоторых культур, таких как миндаль и черника, большинство сельскохозяйственных культур не зависят от опылителей. Кроме того, фермеры могут использовать альтернативные методы опыления, такие как ручное опыление и использование домашних медоносных пчел, для обеспечения производства сельскохозяйственных культур.

В статье также подчеркивается сложность факторов, способствующих сокращению численности опылителей, среди которых потеря среды обитания, использование пестицидов и изменение климата. Устранение этих факторов требует многогранного подхода, включая восстановление среды обитания, использование альтернативных стратегий борьбы с вредителями и сокращение выбросов парниковых газов.

Ученые подытожили, что, хотя опасения по поводу сокращения численности опылителей обоснованы, миф о "пчелопокалипсисе" является чрезмерным упрощением проблемы. Реальность такова, что популяции опылителей сложны и динамичны, некоторые виды увеличиваются, некоторые уменьшаются, а другие остаются стабильными. Кроме того, влияние сокращения численности опылителей на сельское хозяйство часто преувеличивается, и существуют альтернативные методы опыления. Для устранения факторов, способствующих сокращению численности опылителей, потребуется многогранный подход, а для того, чтобы направить эффективные усилия по сохранению популяции, необходимо более глубокое понимание проблемы.

Ранее Фокус писал о прорыве в защите медоносных пчел. США впервые одобрили вакцину от смертельной болезни этих насекомых.