Прорыв в защите медоносных пчел. США одобрили первую в мире вакцину от неизлечимой болезни

Она была разработана для предотвращения смертельных случаев от американского гнильца, бактериального заболевания, которое ослабляет колонии, атакуя личинок пчел

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) на этой неделе утвердило условную лицензию на вакцину, сообщает биотехнологическая фирма, стоящая за ее разработкой, сообщает BBC.

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Как опылители, пчелы играют решающую роль во многих аспектах экосистемы.

Вакцина может стать "прорывом в защите медоносных пчел", заявила в своем заявлении генеральный директор Dalan Animal Health Аннет Клейзер.

Ее работа выстроена по такому механизму: матку кормят маточным молочком с неактивной версией бактерии, благодаря чему она становится резистентна к инфекции. Сформированные личинки же, в последствии, приобретают иммунитет от "матери".

По данным Министерства сельского хозяйства США, с 2006 года в США наблюдается ежегодное сокращение колоний медоносных пчел. Многие, иногда перекрывающиеся, факторы угрожают здоровью этих насекомых, в том числе паразиты, вредители и болезни, а также явление, называемое синдромом разрушения колонии, которое возникает, когда рабочие пчелы покидают улей и оставляют матку.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, на опылителей, таких как пчелы, птицы и летучие мыши, приходится около трети мирового урожая сельскохозяйственных культур.

Американский гнилец представляет собой серьезную проблему для пчеловодов, поскольку он очень заразен и не поддается лечению. Единственный метод борьбы с данным недугом – это сжигание колонии зараженных пчел вместе с ульями и оборудованием, а также обработка близлежащих колоний антибиотиками.

Новая вакцина содержит неактивную версию бактерий, вызывающих американскую болезнь гнильца, личинок Paenibacillus, сообщает Dalan Animal Health.

По данным биотехнологической фирмы, которая специализируется на здоровье насекомых и иммунологии, бактерии включаются в маточное молочко, которое рабочие пчелы дают пчелиной матке, которая затем проглатывает корм и сохраняет часть вакцины в своих яичниках. В исследовании говорится, что это дает личинкам пчел иммунитет к болезни, когда они вылупляются, и снижает смертность от болезни.

Новая вакцина может стать "захватывающим шагом вперед для пчеловодов", заявил в своем заявлении член правления Калифорнийской ассоциации пчеловодов Тревор Таузер.

"Если мы сможем предотвратить инфекцию в наших ульях, мы избежим дорогостоящего лечения и сосредоточим нашу энергию на других важных элементах поддержания здоровья наших пчел", — сказал он.

Далан планирует распространять вакцину "на ограниченной основе" среди коммерческих пчеловодов и сказал, что продукт, вероятно, будет доступен для покупки в США в этом году.

Ранее Фокус рассказывал, что пчелы гораздо умнее, чем мы привыкли считать. Они способны работать в команде, особенно если на кону стоят сладости.