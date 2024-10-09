Пчелы в стрессе. Шмели страдают подобно людям и не испытывают кайф от жизни

Исследователи обнаружили, что стрессовые пчелы гораздо более склонны делать пессимистичный выбор и не способны наслаждаться жизнью.

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Не секрет, что стресс негативно влияет на психическое здоровье людей и может сделать нас очень грустными. Но подобное поведение, похоже, наблюдается не только у людей — шмели в стрессе также не способны "получать кайф от жизни", пишет PHYS.org.

В новом исследовании британские ученые из Университета Ньюкасла обнаружили, что у шмелей есть реакция на неблагоприятное событие, напоминающая человеческие эмоции. Результаты исследования показывают, что пчелы снижают свои ожидания вознаграждения, когда они находятся в стрессы. Более того, это влияет на то, как они приближаются к цветам и опыляют их.

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В исследовании ученые обучили пчел определять, сигнализирует ли цвет о чем-то хорошем или плохом. В результате научились определять, что разные цвета связаны с разными результатами, причем один цвет связан со сладким вознаграждением, а другой — указывает на место с гораздо более низким вознаграждением. В конечном итоге пчелы почувствовали разницу и посещали соответствующее место, когда им показывали определенный цвет.

На следующем этапе две группы пчел подверглись имитации нападения хищника, а третья группа была лишена внешнего стресса. Ученые обнаружили, что пчелы, подвергшиеся нападению, гораздо реже интерпретировали неоднозначные цвета как указание на высокое вознаграждение. Команда наблюдала, как насекомые посещали места с низким вознаграждением чаще, чем группа, не подвергшаяся стрессу.

По словам соавтора исследования, доктора Вивек Нитьянанда, результаты указывают на то, что пчелы более пессимистичны после стресса, поскольку их поведение предполагает, что они не получат вознаграждение.

Увы, нам едва ли когда-то удастся понять, что чувствуют пчелы и чувствуют ли вообще, однако новое исследование показывает, пчелы имеют схожие реакции, когда они испытывают стресс и делают пессимистический выбор. Лучшее объяснение их поведения заключается в том, что они ожидают, что высокие награды будут менее вероятны, и проявляют черты пессимистичных людей.

По мнению команды, результаты их работы являются важными, так как указывают на то, что стресс может влиять на поведение пчел: как они приближаются к цветам и опыляют их, а также их способность получать доступ к высококачественным наградам.

Кроме того, результаты указывают, что в мире существует множество животных и насекомых, чьи реакции похожи на человеческие эмоции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили утверждения о массовом вымирании пчел на Земле.