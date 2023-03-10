Выводят бедрами восьмерки. Ученые выяснили, что пчелы учатся танцевать, как люди учатся говорить

В новом исследовании ученые изучили, насколько важна практика подражания старшим для медоносных пчел.

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Многие молодые существа учатся, подражая старшим, и в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, насколько данная практика важна для медоносных пчел, пишет Inverse.

Известно, что когда медоносная пчела возвращается в улей после "охоты", она начинает танцевать, выписывая восьмерки при встряхивании брюшком — ученые знают, что это позволяет пчеле общаться с остальными. Таким образом она сообщает другим, как далеко находятся самые вкусные цветы, а сам этот процесс ученые называют "виляющим танцем".

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Знание этого танца весьма важный аспект социальной жизни медоносных пчел, ведь он необходим для общения с колонией и является обрядом посвящения молодых особей. Когда рабочие пчелы вырастают и становятся собирателями, они учат эти движения древнего виляющего танца у своих старших собратьев. Однако исследователей заинтересовало, что произойдет, если пчелы не смогут смотреть и учиться.

В результате ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили выяснить, насколько важную роль в обучении пчел играют образцы для подражания. В ходе исследования они изолировали молодых пчел, чтобы они не могли взаимодействовать со старшими.

Социальное обучение

Люди — социальные существа, а потому понятие социального обучения нам известно очень хорошо. В младенчестве мы начинаем лепетать, подражая родителям, в подростковом возрасте — усваиваем социальные нормы сверстников, а во взрослой жизни — учимся новым навыкам, например на работе или в социальных группах.

Однако социальное обучение не является чем-то уникальным для людей, ему также подвержены другие виды, например, птенцы учатся петь, летать и кормиться, глядя на родителей. Более ранние исследования показали, что такое поведение является привычным и для колоний медоносных пчел.

В одном из исследований, которое все еще не прошло рецензирование, ученые выяснили, что рабочие пчелы начинают наблюдать за танцорами в возрасте около 8 дней. Примерно на 12 день своей чрезвычайно короткой жизни пчелы исполняют свой первый в жизни виляющий танец, в котором кодируют информацию о том, как далеко находится цветок.

Исследователи также выяснили, что виляющие танцы отличаются в зависимости от разных видов медоносных пчел, а потому предполагают, что на это повлияла генетика. Однако в новом исследовании ученые хотели понять, может ли за танец отвечать лишь генетика, или здесь замешано что-то еще.

Одинокие танцы

В ходе исследования ученые создали колонии молодых медоносных пчел одного возраста, среди которых не было ни одного старейшины, который мог бы научить их виляющему танцу. Далее ученые просто наблюдали.

Ученые обнаружили, что когда пчелы подросли, они начали покидать ульи, а возвращаясь, действительно пытались танцевать. Однако в сравнении с контрольной группой пчел, движения насекомых из "молодого улья" были "более беспорядочны", что видимо включало в себя неправильное кодирование расстояний.

В то же время ученые отмечают, что как только пчелы начали наблюдать за своими сверстниками и подражать им по мере взросления, их показатели существенно улучшились. Ошибки кодирования, которые они допускали в первые дни своей жизни, со временем стали менее заметными, однако так и не смогли исчезнуть полностью.

Авторы исследования отмечают, что результаты их эксперимента показывают, что они "навсегда изменили кодировку расстояния" в этих экспериментальных колониях.

Новый диалект

Ученые отмечают, что пчелы из экспериментальных колоний, по сути, создали свой новый уникальный диалект. Насекомые практиковали свой неуклюжий виляющий танец и наблюдали за сверстниками, и в конце-концов нашли способ общаться между собой. Однако ученые отмечают, что даже с возрастом они не могли улучшить свои навыки.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что пчелы обучались намного быстрее с помощью образца для подражания. Эксперимент показывает, что в контрольном улье пчелы научились танцевать виляющий танец быстрее и более точно. Исследователи также обнаружили, что пчелы из этого улья не сталкивались с проблемами кодирования, которые пришлось преодолевать пчелам из молодых ульев.

Теперь исследователи отмечают, что нашли доказательства того, что животные передают информацию, важную для выживания своего вида, через сообщества и стаи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят.