Первое в своем роде. В Африке найдено насекомое, способное потреблять пластик (фото)

Исследователи сделали захватывающее открытие и обнаружили, что личинки мучного червя способны потреблять полистирол.

Более 150 лет назад люди изобрели пластик и с тех пор он буквально успел захватить планету: микрочастицы материала ранее уже были обнаружены в воде, почве воздухе, дыхании дельфинов и телах почти всех живых существ на планете. К счастью для людей, на Земле также есть организмы, способные потреблять и переваривать пластик, пишет Science Alert.

Ученые постоянно находятся в поисках эффективного способа переработки пластика и пытаются обнаружить живых существ, которые могли бы поглощать микропластик. Теперь исследователи сделали захватывающее открытие, обнаружив в Кении насекомых, поедающих пластик. Ученые пришли к выводу, что личинки мучного червя являются первыми в своем роде в Африке, кто способен потреблять полистирол.

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Личинки мучных червей, по словам ученых, пополняют ряды небольшой группы насекомых, которые, как было обнаружено ранее, способны разрушать пластик. Впрочем, ученые отмечают, что этот вид стал первым, который ученые обнаружили в Африке.

Полистирол — пластиковый материал, широко используемый в пищевой, электронной и промышленной упаковке, и известный как пенополистирол. Он сложно разлагается, а потому является долговечным: увы, традиционные методы переработки, такие как химическая и термическая обработка, дорога и создают загрязняющие вещества. В результате ученые сосредоточились на поиске биологических методов.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Международного центра физиологии и экологии насекомых Фатхия Хамиса, они с коллегами обнаружили, что личинки кенийского мучного хрущака могут прогрызать полистирол. По словам ученых, в желудках насекомых содержатся кишечные бактерии, помогающие расщеплять материал.

Отметим, что мучной хрущак — личиночная форма черного жука Alphitobius. Личиночный период этого насекомого длится от 8 до 10 недель, а самого мучного хрущака в основном можно встретить в птичниках, где тепло и есть запас пищи.

Хотя считается, что малые мучные хрущаки появились в Африке, их можно встретить во многих странах мира. Впрочем, вид, который идентифицировали ученые, вероятно, является подвидом рода Alphitobius. Команда отмечает, что проведет дополнительные исследования, чтобы подтвердить свою теорию.

Пример взрослого насекомого Alphitobiusdiaperinus Фото: Wikimedia Commons

В своей работе ученые также изучили кишечные бактерии насекомого — таким образом они хотели определить бактериальные сообщества, которые могут поддерживать процесс разложения пластика. Это особенно важно для некоторых африканских стран, в которых уровень загрязнения пластиком достиг критически высокого уровня.

Хотя пластиковые отходы являются серьезной экологической проблемой во всем мире, Африка сталкивается с особой проблемой из-за большого импорта пластиковых изделий, низкого уровня повторного использования и отсутствия переработки этих изделий.

Команда отмечает, что исследование природных "пожирателей пластика" может позволить обнаружить новые инструменты, способные быстрее и эффективнее избавиться от пластиковых отходов. Вместо того чтобы выпускать огромное количество этих насекомых на свалки, ученые планируют использовать микробов и ферменты, производимые насекомыми, чтобы избавиться от пластиковых отходов на заводах, свалках и участках очистки.

Исследователи провели эксперимент, который длился более месяца. В течение этого времени они кормили личинок мучных червей полистиролом или отрубями, а также смесью этих продуктов. Результаты указывают на то, что мучные черви на диете из полистирола и отрубей чувствовали себя в разы лучше, чем те, что питались лишь пластиковыми отходами. Это подчеркивает преимущества обеспечения насекомых богатым питательными веществами рационом.

Исследователи обнаружили, что диета лишь из одного полистирола поддерживала жизнь червей, однако не давала достаточного количества питательных веществ, чтобы эффективно разлагать полистирол. Предполагается, что насекомые могли есть полистирол, поскольку он в основном состоит из углерода и водорода, которые могут быть для них источником энергии. К слову, мучные черви, питающиеся полистиролом и отрубями, смогли разложить примерно 11,7% от общего количества полистирола за период испытаний.

Ранее Фокус писал о том, что на гигантской свалке в Тихом океане появилось то, что пожирает пластик.