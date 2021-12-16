Микробы по всему миру начали поедать пластик, — исследование

Ученые изучили образцы ДНК микробов, взятых из 236 мест на планете. Оказалось, что в их генах закодированы 30 тыс. ферментов, способных разлагать 10 видов пластика. И чем больше мусора — тем выше концентрация таких микроорганизмов.

Ученые из Технического университета Чалмерса в Швеции обнаружили, что количество микробных ферментов, способных разлагать пластик, увеличивается, и это напрямую коррелирует с растущим уровнем загрязнения Земли, пишет IFLS.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В районах, которые больше всего страдают от загрязнения пластиком, находится больше микробов, которые поедают пластик в почве и морях.

"На данный момент нам мало что известно об этих ферментах, разлагающих пластик. Мы не ожидали обнаружить такое большое их количество у разных микробов и в разных средах обитания", — рассказал ведущий автор исследования Ян Зримек.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав гены, найденные в образцах ДНК, взятых из 236 мест по всему миру. Они искали гены, которые кодируют ферменты, разлагающие пластик.

В общей сложности ученые обнаружили 30 000 ферментов – 12 000 в океаническом микробиоме и 18 000 в почве, способных разлагать 10 различных видов пластика.

"Наше исследование четко демонстрирует то, как окружающая среда реагирует на человеческое вмешательство" — отметили ученые.

[ + – ] В районах, которые больше других загрязнены пластиком, встречается больше микробов, которые его "едят"

Ежегодно в мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика, говорится в публикации. Массовое производство пластика началось только во второй половине XX века, но этот искусственный материал получил широкое распространение в природной среде всего за несколько десятилетий.

От антарктических льдов до глубин Марианской впадины — сейчас на Земле практически нет ни одной природной среды, которая не пострадала бы от загрязнения пластиком.

Одним из главных преимуществ пластика является его эластичность. Другое его достоинство — долговечность — одновременно и главный его недостаток. Пластик длительное время сохраняется в окружающей среде. Например, пластиковая соломинка может разлагаться до 200 лет.

Несмотря на масштабность проблемы, исследователи считают, что их открытие можно будет использовать для обнаружения новых ферментов и использования их в процессах переработки пластика, что приблизит человечество на шаг ближе к решению глобальной проблемы.

"Следующим шагом будет проверка наиболее перспективных ферментов в лаборатории, чтобы лучше изучить их свойства и оценить скорость распада пластика, который они могут вызывать. После этого мы могли бы создавать экосистемы микроорганизмов, нацеленные на уничтожение определенных видов полимеров", — объяснил Алексей Железняк, научный сотрудник университета Чалмерса, который принимал участие в исследовании.

Напомним, что 10 декабря в Украине вступил в силу новый закон, запрещающий бесплатно распространять пластиковые пакеты. Те хозяйствования, которые нарушат запрет будут нести ответственность в виде штрафа.