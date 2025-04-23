Космический корабль SpaceX доставил на МКС прибор, который поможет найти инопланетян (фото)

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) во вторник, 22 апреля, с припасами для астронавтов и научным оборудованием. В частности, на орбиту прибыл новый микроскоп, который поможет изучить, как живые организмы адаптируются к условиям космоса, с помощью инновационной технологии визуализации. Эта технология также поможет обнаружить внеземную жизнь.

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Об этом пишет Space.

Как уже писал Фокус, ракета компании SpaceX, которая вывела в космос грузовой космический корабль Dragon, создала красочный объект в атмосфере, когда возвращалась обратно. На этом корабле на МКС прибыл уникальный прибор.

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Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию во вторник, 22 апреля

Новый микроскоп с технологией 3D-визуализации под названием ELVIS создали ученые из Университета штата Орегон в Портленде совместно с учеными из NASA. Этот микроскоп способен создавать объемные изображения микробов и других клеток. С его мощью ученые хотят изучить, как микроорганизмы адаптируются к суровым условиям космоса. Результаты этого исследования могут помочь обнаружить внеземную жизнь на других планетах, а также их спутниках, таких как Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна).

В отличие от традиционных двухмерных микроскопов, ELVIS позволяет наблюдать сложную структуру и поведение живых клеток в объемном формате. Инструмент позволяет проводить подробные биологические оценки того, как живые клетки изменяются в условиях невесомости.

Разработчики ELVIS впервые предложили использовать голографическую микроскопию в качестве метода поиска жизни еще в 2017 году, предполагая, что такая технология позволит обнаружить мельчайшие признаки внеземной жизни, которые обычные микроскопы могут пропустить.

В отличие от традиционных двухмерных микроскопов, ELVIS позволяет наблюдать сложную структуру и поведение живых клеток в объемном формате Фото: space.com

Таким образом можно идентифицировать микробов среди инертной материи, а также отлеживать отслеживать изменения в клетках, которые могут быть не видны на плоском двухмерном изображении. ELVIS может видеть изменения, вызванные в структуре клетки в экстремальных условиях космоса, лучше, чем двухмерные телескопы.

Во время своей миссии на МКС ELVIS будет изучать два земных организма, известных своей устойчивостью к экстремальным условиям: Euglena gracilis, высокоадаптивную микроводоросль, и Colwellia psychrerythraea, холодолюбивую бактерию, обнаруженную в глубоких водах океана. Анализируя эти формы жизни в условиях невесомости, ученые хотят обнаружить изменения, которые могут помочь жизни сохраниться в инопланетной среде.

ELVIS включает в себя прочные, не требующие особого обслуживания компоненты и функции автоматизации, которые снижают необходимость вмешательства астронавтов, позволяя проводить эксперименты с минимальными сбоями в работе.

Как уже писал Фокус, тайна "невозможных" гигантских черных дыр раскрыта. Их создало то, чего физики еще не видели. Одной из главных загадок ранней Вселенной является появление сверхмассивных черных дыр через относительно короткий период времени после Большого взрыва. Эти объекты не могли возникнуть, согласно существующим моделям эволюции Вселенной так рано в ее истории, и тем не менее они существуют.