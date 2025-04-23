Космічний корабель SpaceX доставив на МКС прилад, який допоможе знайти інопланетян (фото)

Вантажний космічний корабель Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію (МКС) у вівторок, 22 квітня, з припасами для астронавтів і науковим обладнанням. Зокрема, на орбіту прибув новий мікроскоп, який допоможе вивчити, як живі організми адаптуються до умов космосу, за допомогою інноваційної технології візуалізації. Ця технологія також допоможе виявити позаземне життя.

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Про це пише Space.

Як уже писав Фокус, ракета компанії SpaceX, яка вивела в космос вантажний космічний корабель Dragon, створила барвистий об'єкт в атмосфері, коли поверталася назад. На цьому кораблі на МКС прибув унікальний прилад.

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Вантажний космічний корабель Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію у вівторок, 22 квітня

Новий мікроскоп із технологією 3D-візуалізації під назвою ELVIS створили вчені з Університету штату Орегон у Портленді спільно з ученими з NASA. Цей мікроскоп здатний створювати об'ємні зображення мікробів та інших клітин. З його міццю вчені хочуть вивчити, як мікроорганізми адаптуються до суворих умов космосу. Результати цього дослідження можуть допомогти виявити позаземне життя на інших планетах, а також їхніх супутниках, таких як Європа (супутник Юпітера) і Енцелад (супутник Сатурна).

На відміну від традиційних двомірних мікроскопів, ELVIS дає змогу спостерігати складну структуру та поведінку живих клітин в об'ємному форматі. Інструмент дає змогу проводити докладні біологічні оцінки того, як живі клітини змінюються в умовах невагомості.

Розробники ELVIS вперше запропонували використовувати голографічну мікроскопію як метод пошуку життя ще 2017 року, припускаючи, що така технологія дасть змогу виявити найдрібніші ознаки позаземного життя, які звичайні мікроскопи можуть пропустити.

На відміну від традиційних двомірних мікроскопів, ELVIS дає змогу спостерігати складну структуру і поведінку живих клітин в об'ємному форматі Фото: space.com

Таким чином можна ідентифікувати мікробів серед інертної матерії, а також відстежувати відслідковувати відслідковувати зміни в клітинах, які можуть бути не помітні на плоскому двомірному зображенні. ELVIS може бачити зміни, викликані в структурі клітини в екстремальних умовах космосу, краще, ніж двомірні телескопи.

Під час своєї місії на МКС ELVIS вивчатиме два земні організми, відомі своєю стійкістю до екстремальних умов: Euglena gracilis, високоадаптивну мікроводорість, і Colwellia psychrerythraea, холодолюбну бактерію, виявлену в глибоких водах океану. Аналізуючи ці форми життя в умовах невагомості, вчені хочуть виявити зміни, які можуть допомогти життю зберегтися в інопланетному середовищі.

ELVIS містить міцні компоненти, які не потребують особливого обслуговування, і функції автоматизації, які знижують необхідність втручання астронавтів, даючи змогу проводити експерименти з мінімальними збоями в роботі.

Як уже писав Фокус, таємницю "неможливих" гігантських чорних дір розкрито. Їх створило те, чого фізики ще не бачили. Однією з головних загадок раннього Всесвіту є поява надмасивних чорних дір через відносно короткий період часу після Великого вибуху. Ці об'єкти не могли виникнути, згідно з наявними моделями еволюції Всесвіту так рано в його історії, і тим не менш вони існують.