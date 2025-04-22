Ракета компанії SpaceX Ілона Маска створила "туманність" в атмосфері Землі: що це (фото)

Компанія SpaceX 32-й раз відправила вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) у понеділок, 21 квітня за допомогою ракети-носія Falcon 9. Під час повернення на Землю перший ступінь ракети створив у небі подобу відомого космічного об'єкта.

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Про це пише Space.

Ракета Falcon 9 вивела в космос корабель Dragon із трьома тонами вантажів на борту, які призначені для екіпажу МКС. Корабель прибуде на орбітальну станцію у вівторок, о 15:30 за Києвом. На борту корабля знаходяться припаси, а також наукові експерименти. Dragon пробуде на МКС протягом місяця, а потім повернеться назад на Землю з науковими експериментами, які провели астронавти, а також зі сміттям.

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Різні наукові експерименти, які полетіли на МКС, включають вдосконалену систему моніторингу якості повітря, що може захистити членів екіпажу під час місій на Місяць і Марс, та двоє атомних годинників для вивчення фундаментальних фізичних концепцій, таких як теорія відносності.

Коли перший ступінь ракети-носія Falcon 9 завершив свою частину підйому, він відокремився від другого ступеня і почав повернення на Землю. Перебуваючи високо в атмосфері, перший ступінь ракети SpaceX знову запустив деякі зі своїх двигунів, щоб змінити напрямок польоту, необхідний для приземлення на стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь ракети успішно приземлився приблизно через 8 хвилин після запуску.

Під час запуску двигунів в атмосфері перший ступінь ракети випустив вихлопні гази, які нагадують барвисті гази, що світяться, туманності Фото: SpaceX

Під час запуску двигунів в атмосфері перший ступінь ракети випустив вихлопні гази, які нагадують барвисті гази туманності, які світяться. Такі космічні об'єкти зустрічаються дуже часто в нашій галактиці.

Хоча такі явища можна спостерігати щоразу, коли перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повертається в зону посадки, кожна "туманність" відрізняється за зовнішнім виглядом, та все ж це захоплююче видовище.

Як уже писав Фокус, найстаріший діючий астронавт зі США приземлився на Землю у свій 70-й день народження. Астронавт NASA Дон Петтіт повернувся додому після 7-місячної космічної місії.

Також Фокус писав про те, що NASA пообіцяла $3 мільйони тому, хто придумає, як утилізувати на Місяці пакети з людськими екскрементами. Їх залишили астронавти, які побували на поверхні супутника Землі в минулому столітті.