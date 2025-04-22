Ракета компании SpaceX Илона Маска создала "туманность" в атмосфере Земли: что это (фото)

Компания SpaceX 32-й раз отправила грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в понедельник, 21 апреля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Во время возвращения на Землю первая ступень ракеты создала в небе подобие известного космического объекта.

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Об этом пишет Space.

Ракета Falcon 9 вывела в космос корабль Dragon с тремя тонами грузов на борту, которые предназначены для экипажа МКС. Корабль прибудет на орбитальную станцию во вторник, в 15:30 по Киеву. На борту корабля находятся припасы, а также научные эксперименты. Dragon пробудет на МКС в течение месяца, а затем вернется обратно на Землю с научными экспериментами, которые провели астронавты, а также с мусором.

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Различные научные эксперименты, которые полетели на МКС, включают усовершенствованную систему мониторинга качества воздуха, которая может защитить членов экипажа во время миссий на Луну и Марс и двое атомных часов для изучения фундаментальных физических концепций, таких как теория относительности.

Когда первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 завершила свою часть подъема, она отделилась от второй ступени и начала возвращение на Землю. Находясь высоко в атмосфере, первая ступень ракеты SpaceX снова запустила некоторые из своих двигателей, чтобы изменить направление полета, необходимое для приземления на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты успешно приземлилась примерно через 8 минут после запуска.

Во время запуска двигателей в атмосфере первая ступень ракеты выпустила выхлопные газы, которые напоминают красочные светящиеся газы туманности Фото: SpaceX

Во время запуска двигателей в атмосфере первая ступень ракеты выпустила выхлопные газы, которые напоминают красочные светящиеся газы туманности. Такие космические объекты встречаются очень часто в нашей галактике.

Хотя такие явления можно наблюдать каждый раз, когда первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 возвращается в зону посадки, каждая "туманность" отличается по внешнему виду и все же это захватывающее зрелище.

Как уже писал Фокус, старейший действующий астронавт из США приземлился на Землю в свой 70-й день рождения. Астронавт NASA Дон Петтит вернулся домой после 7-месячной космической миссии.

Также Фокус писал о том, что NASA пообещала $3 миллиона тому, кто придумает, как утилизировать на Луне пакеты с человеческими экскрементами. Их оставили астронавты, которые побывали на поверхности спутника Земли в прошлом веке.