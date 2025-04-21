NASA пообещала $3 миллиона тому, кто придумает, как утилизировать на Луне пакеты с человеческими экскрементами

Американское космическое агентство NASA пообещало заплатить почти 3 долларов тому, кто придумает способ утилизации мусора на луне, который оставили астронавты миссий 20 века.

Related video

Об этом пишет Еconomic times.

Сообщается, что на поверхности луны до сих пор лежат 96 пластиковых пакетов с человеческими отходами — результат миссий с 1969 по 1972 год.

В рамках LunaRecycle Challenge ("Лунный конкурс по переработке отходов") космическое агентство предлагает до 2,7 миллионов евро тем, кто сможет предложить эффективные технологии утилизации как старых отходов, так и будущего мусора на лунных станциях.

"Нам нужно понимать, как минимизировать количество различных видов отходов и как их хранить, перерабатывать и использовать повторно в условиях космоса", — говорится в заявлении NASA.

NASA отмечает, что разработанные технологии должны быть применимы не только на Луне, но и на Земле.

"NASA стремится к устойчивому освоению космоса. Когда мы готовимся к будущим миссиям человека в космос, возникнет потребность рассмотреть, как различные потоки отходов, включая твердые отходы, можно минимизировать, а также как отходы можно хранить, перерабатывать и перерабатывать в космической среде, чтобы мало или вообще не нужно было возвращать отходы на Землю", — говорится в заявлении агентства.

Конкурс, который завершился 31 марта.

NASA надеется, что этот вызов повлечет прорыв не только в исследовании космоса, но и в переработке отходов на Земле. Агентство подчеркнуло, что решения могут привести к новым небольшим системам для сообществ во всем мире, которые уменьшают выбросы токсичных веществ и повышают эффективность наземной переработки.

Напомним, что ранее астронавт NASA Дональд Петтит вернулся на Землю после 7-месячной космической миссии. Это произошло в его 70-й день рождения.