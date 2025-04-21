NASA пообіцяла $3 мільйони тому, хто придумає, як утилізувати на Місяці пакети з людськими екскрементами
Американська космічна агенція NASA пообіцяла заплатити майже 3 доларів тому, хто вигадає спосіб утилізації сміття на місяці, яке залишили астронавти місій 20 століття.
Про це пише Еconomic times.
Повідомляється, що на поверхні місяця досі лежать 96 пластикових пакетів з людськими відходами — результат місій з 1969 по 1972 рік.
У межах LunaRecycle Challenge ("Місячний конкурс з переробки відходів") космічне агентство пропонує до 2,7 мільйонів євро тим, хто зможе запропонувати ефективні технології утилізації як старих відходів, так і майбутнього сміття на місячних станціях.
"Нам потрібно розуміти, як мінімізувати кількість різних видів відходів і як їх зберігати, переробляти і використовувати повторно в умовах космосу", — йдеться у заяві NASA.
NASA наголошує, що розроблені технології мають бути застосовні не тільки на Місяці, а й на Землі.
"NASA прагне до сталого освоєння космосу. Коли ми готуємося до майбутніх місій людини в космос, виникне потреба розглянути, як різні потоки відходів, включаючи тверді відходи, можна мінімізувати, а також як відходи можна зберігати, переробляти та переробляти в космічному середовищі, щоб мало або взагалі не потрібно було повертати відходи на Землю", — йдеться в заяві агентства.
Конкурс, який завершився 31 березня.
NASA сподівається, що цей виклик спричинить прорив не лише в дослідженні космосу, але й у переробці відходів на Землі. Агентство підкреслило, що рішення можуть призвести до нових невеликих систем для спільнот у всьому світі, що зменшують викиди токсичних речовин і підвищують ефективність наземної переробки.
Нагадаємо, що раніше астронавт NASA Дональд Петтіт повернувся на Землю після 7-місячної космічної місії. Це сталося у його 70-й день народження.