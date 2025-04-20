220 днів у космосі: найстарший чинний астронавт із США приземлився на Землю у свій 70-й день народження
Астронавт NASA Дональд Петтіт повернувся на Землю після 7-місячної космічної місії. Це сталося у його 70-й день народження.
Про це повідомляє видання Sky News.
Дональд Петтіт є найстаршим діючим астронавтом США. Він та двоє російських космонавтів виконували 7-місячну місію на Міжнародній космічній станції (МКС).
Космічний корабель "Союз МС-26", на борту якого були Петтіт і росіяни Олексій Овчинін та Іван Вагнер, приземлився в Казахстані 20 квітня.
"Вихід корабля з орбіти та спуск на Землю пройшли нормально", — йдеться в повідомленні.
7-місячна наукова місія екіпажу стартувала 11 вересня 2024 року. Корабель здійснив 3520 обертів навколо Землі за 220 днів у космосі.
За даними NASA, Петтіт проводив дослідження з метою покращення можливостей 3D-друку на орбіті з металу, вдосконалював технології дезінфекції води, вивчав ріст рослин у різних умовах води та вивчав поведінку вогню в умовах мікрогравітації.
Для американця Петтіта та росіянина Овчиніна це був четвертий політ у космос, а Вагнера — другий.
Нагадаємо, що 14 квітня в космос вирушили 6 космічних туристів на борту космічного корабля New Shepard. Усі шестеро жінок успішно повернулися на Землю після не дуже тривалого польоту. Це була повністю жіноча місія в космос уперше з 1963 року