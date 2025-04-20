220 днів у космосі: найстарший чинний астронавт із США приземлився на Землю у свій 70-й день народження

Астронавт NASA Дональд Петтіт повернувся на Землю після 7-місячної космічної місії. Це сталося у його 70-й день народження.

Related video

Про це повідомляє видання Sky News.

Дональд Петтіт є найстаршим діючим астронавтом США. Він та двоє російських космонавтів виконували 7-місячну місію на Міжнародній космічній станції (МКС).

Космічний корабель "Союз МС-26", на борту якого були Петтіт і росіяни Олексій Овчинін та Іван Вагнер, приземлився в Казахстані 20 квітня.

"Вихід корабля з орбіти та спуск на Землю пройшли нормально", — йдеться в повідомленні.

7-місячна наукова місія екіпажу стартувала 11 вересня 2024 року. Корабель здійснив 3520 обертів навколо Землі за 220 днів у космосі.

Дональд Петтіт і росіяни Олексій Овчінін та Іван Вагнер

За даними NASA, Петтіт проводив дослідження з метою покращення можливостей 3D-друку на орбіті з металу, вдосконалював технології дезінфекції води, вивчав ріст рослин у різних умовах води та вивчав поведінку вогню в умовах мікрогравітації.

Для американця Петтіта та росіянина Овчиніна це був четвертий політ у космос, а Вагнера — другий.

Нагадаємо, що 14 квітня в космос вирушили 6 космічних туристів на борту космічного корабля New Shepard. Усі шестеро жінок успішно повернулися на Землю після не дуже тривалого польоту. Це була повністю жіноча місія в космос уперше з 1963 року