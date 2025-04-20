220 дней в космосе: старейший действующий астронавт из США приземлился на Землю в свой 70-й день рождения

Астронавт NASA Дональд Петтит вернулся на Землю после 7-месячной космической миссии. Это произошло в его 70-й день рождения.

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Об этом сообщает издание Sky News.

Дональд Петтит является старейшим действующим астронавтом США. Он и двое российских космонавтов выполняли 7-месячную миссию на Международной космической станции (МКС).

Космический корабль "Союз МС-26", на борту которого были Петтит и россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, приземлился в Казахстане 20 апреля.

"Выход корабля с орбиты и спуск на Землю прошли нормально", — говорится в сообщении.

7-месячная научная миссия экипажа стартовала 11 сентября 2024 года. Корабль совершил 3520 оборотов вокруг Земли за 220 дней в космосе.

Дональд Петтит и россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер

По данным NASA, Петтит проводил исследования с целью улучшения возможностей 3D-печати на орбите из металла, совершенствовал технологии дезинфекции воды, изучал рост растений в различных условиях воды и изучал поведение огня в условиях микрогравитации.

Для американца Петтита и россиянина Овчинина это был четвертый полет в космос, а Вагнера — второй.

Напомним, что 14 апреля в космос отправились 6 космических туристов на борту космического корабля New Shepard. Все шестеро женщин успешно вернулись на Землю после не очень длительного полета. Это была полностью женская миссия в космос впервые с 1963 года