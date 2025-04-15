Впервые за 62 года: из космоса вернулся полностью женский экипаж миссии Blue Origin (видео)
14 апреля в космос отправились 6 космических туристов на борту космического корабля New Shepard от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос. Он еще и основатель Amazon. Все шестеро женщин успешно вернулись на Землю после не очень длительного полета. Это была полностью женская миссия в космос впервые с 1963 года.
Об этом пишет BBC.
Впервые за 62 года в космос отправился полностью женский экипаж космического корабля. Такого не происходило с 1963 года, когда на борту космического корабля "Восток-6" в космос полетела на три дня советский космонавт Валентина Терешкова. Но она была одна, а на борту корабля New Shepard находилось сразу шесть женщин.
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В состав экипажа очередной туристической миссии компании Blue Origin, которая к тому же стала исторической, вошли:
- американская певица Кэти Перри;
- невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес;
- кинопродюсер Кериэнн Флинн;
- телеведущая Гэйл Кинг;
- бывавшая ученая из NASA Аиша Боу;
- специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
Эта миссия имела название NS-31, ведь ракета New Shepard выполнила уже 31 полет в космос, из которых только 11 были с экипажем, включая последний. New Shepard – это многоразовая одноступенчатая ракета, которая состоит из собственно ракеты-носителя и космического корабля с тем же названием.
Полностью женский экипаж отправился в космос 14 апреля 2025 года в 16:30 по Киеву с космодрома компании Blue Origin в штате Техас. Космические туристы смогли пересечь линию Кармана, которая находится на высоте 100 км и считается границей, где начинается космос.
Сам полет длился чуть меньше 11 минут и экипаж миссии NS-31 смог находиться в невесомости всего несколько минут. В то же время им удалось увидеть Луну и Землю из космоса.
Ракета-носитель New Shepard вернулась назад на стартовую площадку через 7,5 минут после запуска, а космический корабль вернулся обратно на парашютах через почти 11 минут после начала исторического полета.
Стоит заметить, что космические туристы не управляли кораблем New Shepard и это был полностью автономный полет, хотя поддержка миссии осуществлялась специалистами компании Blue Origin с Земли.
Хотя компания Blue Origin не опубликовала полную стоимость билетов, для бронирования места на корабле New Shepard требуется залог в размере 150 000 долларов.
Кстати, владелец Blue Origin Джефф Безос летал в космос во время первой в истории миссии New Shepard с экипажем в 2021 году, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый способ поиска инопланетян. Потенциальная внеземная жизнь может сильно отличаться от той, что существует на Земле. Но открытия потенциально обитаемых планет, а также существ на Земле, которые обитают в экстремальных условиях, показывают, что жизнь все же может быть распространенным явлением во Вселенной и мы не одиноки.