Впервые за 62 года: из космоса вернулся полностью женский экипаж миссии Blue Origin (видео)

14 апреля в космос отправились 6 космических туристов на борту космического корабля New Shepard от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос. Он еще и основатель Amazon. Все шестеро женщин успешно вернулись на Землю после не очень длительного полета. Это была полностью женская миссия в космос впервые с 1963 года.

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Об этом пишет BBC.

Впервые за 62 года в космос отправился полностью женский экипаж космического корабля. Такого не происходило с 1963 года, когда на борту космического корабля "Восток-6" в космос полетела на три дня советский космонавт Валентина Терешкова. Но она была одна, а на борту корабля New Shepard находилось сразу шесть женщин.

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В состав экипажа очередной туристической миссии компании Blue Origin, которая к тому же стала исторической, вошли:

американская певица Кэти Перри;

невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес;

кинопродюсер Кериэнн Флинн;

телеведущая Гэйл Кинг;

бывавшая ученая из NASA Аиша Боу;

специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Эта миссия имела название NS-31, ведь ракета New Shepard выполнила уже 31 полет в космос, из которых только 11 были с экипажем, включая последний. New Shepard – это многоразовая одноступенчатая ракета, которая состоит из собственно ракеты-носителя и космического корабля с тем же названием.

Экипаж миссии NS-31 компании Blue Origin, состоящий исключительно из женщин. По часовой стрелке начиная снизу слева: Лорен Санчес, Аманда Нгуен, Кэти Перри, Гейл Кинг, Аиша Боу и Кериэнн Флинн Фото: Blue Origin

Полностью женский экипаж отправился в космос 14 апреля 2025 года в 16:30 по Киеву с космодрома компании Blue Origin в штате Техас. Космические туристы смогли пересечь линию Кармана, которая находится на высоте 100 км и считается границей, где начинается космос.

Полностью женский экипаж отпрвился в космос на ракете New Shepard Фото: Blue Origin

Сам полет длился чуть меньше 11 минут и экипаж миссии NS-31 смог находиться в невесомости всего несколько минут. В то же время им удалось увидеть Луну и Землю из космоса.

Ракета-носитель New Shepard вернулась назад на стартовую площадку через 7,5 минут после запуска, а космический корабль вернулся обратно на парашютах через почти 11 минут после начала исторического полета.

Космический корабль New Shepard вернулся обратно на парашютах через почти 11 минут после начала исторического полета Фото: Blue Origin

Стоит заметить, что космические туристы не управляли кораблем New Shepard и это был полностью автономный полет, хотя поддержка миссии осуществлялась специалистами компании Blue Origin с Земли.

Хотя компания Blue Origin не опубликовала полную стоимость билетов, для бронирования места на корабле New Shepard требуется залог в размере 150 000 долларов.

Кстати, владелец Blue Origin Джефф Безос летал в космос во время первой в истории миссии New Shepard с экипажем в 2021 году, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый способ поиска инопланетян. Потенциальная внеземная жизнь может сильно отличаться от той, что существует на Земле. Но открытия потенциально обитаемых планет, а также существ на Земле, которые обитают в экстремальных условиях, показывают, что жизнь все же может быть распространенным явлением во Вселенной и мы не одиноки.