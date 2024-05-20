Впервые за 2 года Blue Origin отправила в космос 6 туристов: один особенный пассажир (видео)

Космические туристы отправились на высоту 105 км на борту космического корабля New Shepard и успешно вернулись обратно.

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin 19 мая отправила в космос туристическую миссию под названием NS-25. Шесть пассажиров космического корабля New Shepard отправились в суборбитальное пространство. Среди членов экипажа был первый в истории США афроамериканец кандидат в астронавты, которому исполнилось уже 90 лет, пишет Space.

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Для компании Blue Origin запуск миссии NS-25 стал первым с августа 2022 года. Дело в том, что в сентябре того же года произошла авария во время беспилотной миссии, которая касалась ракеты-носителя, выводящей капсулу в космос. После выявления у устранения причин аварии было принято решение возобновить туристические полеты.

Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал с космодрома в штате Техас 19 мая и вывел в космос 6 туристов, среди которых был и 90-летний скульптор и писатель Эд Дуайт. Это выбыший капитан ВВС США, который в 1963 году стал первым в истории США афроамериканцем-кандидатом в астронавты, но так и не полетел в космос.

Другими пассажирами корабля были: венчурный капиталист Мейсон Энджел, французский магнат пивоварения Сильвен Широн, предприниматель Кеннет Хесс, бухгалтер на пенсии Кэрол Шаллер и летчик Гопи Тхакура.

Все 6 шесть человек достигли высоты 105 км и смогли несколько минут пребывать в невесомости. Сам полет был очень коротким – он длился всего 10 минут. Ракета-носитель приземлилась через 7 минут после запуска, а капсула с туристами опустилась еще через 3 минуты на двух парашютах.

Все 6 шесть человек достигли высоты 105 км и смогли несколько минут пребывать в невесомости. Сам полет был очень коротким – он длился всего 10 минут. Ракета-носитель приземлилась через 7 минут после запуска, а капсула с туристами опустилась еще через 3 минуты на двух парашютах Фото: Blue Origin

Миссия NS-25 была для Blue Origin уже седьмым запуском в космос с пассажирами на борту космического корабля. Всего компания New Shepard выполнил уже 25 запусков, но 18 из них имели исследовательский характер и на борту не было экипажа.

Точная стоимость билетов на этот полет неизвестна. Но, например, главный конкурент Blue Origin в космическом туризме компания Virgin Galactic берет с пассажиров по 450 тысяч долларов за полет на космическом самолете VSS Unity.

Как уже писал Фокус, астронавты NASA "походили" по Луне, покатали космический мотоцикл и тележку. NASA проверило, могут ли работать астронавты, получая данные со шлемов дополненной реальности. Выяснилось, что они смогут и анализировать геологические образцы, и устанавливать осветительные огни.

Также Фокус писал о том, что главная миссия NASA на Марс оказалась в беде, но компания Boeing предложила решение проблемы. Предлагается доставить образцы с Марса на Землю с помощью одного запуска ракеты Space Launch System.