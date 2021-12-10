Вступает в силу. С 10 декабря в Украине нельзя бесплатно распространять пластиковые пакеты

Предполагается, что новый закон научит украинцев более взвешенно пользоваться пакетами, которые загрязняют окружающую среду.

С 10 декабря в рамках закона "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", начинается первый этап ограничений, которые предусматривают запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов.

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Теперь в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и в сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пакетов, толщина стенок которых составляет более 50 микрометров.

За нарушение запрета субъекты хозяйствования будут оштрафованы:

за распространение пакетов в заведениях торговли — от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), а при повторном нарушении – от 1000 до 2000 НМДГ;

за бесплатное распространение пакетов – от 100 до 200 НМДГ, за повторное нарушение — от 200 до 500 НМДГ.

По словам исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, этот закон позволит, прежде всего, предотвратить образование огромного количества отходов, а использование пакетов потребителями будет гораздо взвешенным.

"Украинцы постепенно привыкнут брать пакеты только при реальной необходимости. Практика, которая в настоящее время вводится в Украине, не является новой. По аналогичным правилам живут европейцы, такие ограничения установили десятки стран мира, и мы также движемся по цивилизованному пути", — отметил Стрелец.

Однако введение новых ограничений вовсе не означает, что пластиковые пакеты исчезнут с магазинов, поскольку пока разрешено пользоваться сверхтонкими пакетами, в которые покупатели обычно набирают овощи и фрукты.

Также разрешено пользоваться экологическими и биоразлагаемыми пакетами, которые изготовлены из картофельного или кукурузного крахмала.

Следующим этапом врамках данного закона станет запрет сверхтонких оксоразлагающихся пластиковых пакетов, с толщиной стенок 15 — 50 микрометров.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". В то же время Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна", направленного на увеличение количества лесов в стране.