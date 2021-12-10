Набуває чинності. З 10 грудня в Україні не можна безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети

Передбачається, що новий закон навчить українців виважено користуватися пакетами, які забруднюють довкілля.

З 10 грудня в межах закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" розпочинається перший етап обмежень, які передбачають заборону на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

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Тепер у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та у сфері надання послуг буде заборонено безкоштовне розповсюдження пакетів, товщина стін яких становить понад 50 мікрометрів.

За порушення заборони суб'єктів господарювання будуть оштрафовані:

за поширення пакетів у закладах торгівлі — від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), а в разі повторного порушення — від 1 000 до 2 000 НМДГ;

за безкоштовне розповсюдження пакетів — від 100 до 200 НМДГ, за повторне порушення — від 200 до 500 НМДГ.

За словами виконувача обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслана Стрільця, цей закон дозволить насамперед запобігти утворенню величезної кількості відходів, а використання пакетів споживачами буде значно зваженим.

"Українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальної необхідності. Практика, яка нині вводиться в Україні, не є новою. За аналогічними правилами живуть європейці, такі обмеження встановили десятки країн світу, і ми також рухаємося цивілізованим шляхом", — зазначив Стрілець.

Проте запровадження нових обмежень зовсім не означає, що пластикові пакети зникнуть з магазинів, оскільки поки що дозволено користуватися надтонкими пакетами, в які покупці зазвичай набирають овочі та фрукти.

Також дозволено користуватися екологічними та біорозкладними пакетами, які виготовлені з картопляного або кукурудзяного крохмалю.

Наступним етапом у межах цього закону стане заборона надтонких пластикових пакетів, що оксорозкладаються, з товщиною стінок 15-50 мікрометрів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у процесі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія" підписав закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Водночас, Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна", спрямованого на збільшення кількості лісів у країні.