Лютоволки из "Игры престолов" не воскресли: кого на самом деле создали генные инженеры

В начале недели ученые из биотехнологической компании Colossal Biosciences заявили, что воскресили вымерший вид лютоволков или ужасных волков. Теперь же независимые эксперты утверждают, что их коллеги воскресили вовсе не лютоволков, да и воскрешением это сложно назвать.

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Об этом пишет LiveScience.

7 апреля сотрудники Colossal поделились снимками и видео трех белых щенков, которые по словам компании, знаменовали первое в мире воскрешение.

Лютоволки (Aenocyon dirus), ставшие настоящими знаменитостями благодаря сериалу HBO "Игра престолов", вымерли после последнего ледникового периода на Земле. По словам главы биотехнологической компании Бена Ламма, его команде удалось "создать здоровых щенков лютоволка" и воскресить вид спустя более чем 10 тыс. лет после вымирания.

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В это же время многие эксперты говорят, что заявление Colossal вводит в заблуждение.

Первой паре лютоволков уже исполнилось пять месяцев Фото: Colossal Biosciences

"В Colossal создали серого волка с характеристиками, похожими на лютоволка. В итоге получился не вымерший лютоволк, а скорее гибрид", — говорит доцент и содиректор Лаборатории палеогенетики Отаго в Университете Отаго Ник Роуленс.

Для создания щенков, эксперты достали ДНК из двух окаменелостей лютовлков: 13 000-летнего зуба и 72 000-летней косточки внутреннего уха. С помощью полученной ДНК был собран частичный геном лютоволка, который сравнили с их ныне живущими родственниками, среди которых волки, шакалы и лисицы.

В итоге ученые выбрали серого волка (Canis lupus) как донора яйцеклеток, чтобы вернуть к жизни лютоволков. Но эксперты говорят, что эти два вида не слишком близки.

"Имеющиеся данные говорят о том, что изначально лютоволк или ужасный волк сам по себе не был волком", — говорит внештатный профессор, специализирующийся на экологии и поведении волков в Университете Миннесоты и старший научный сотрудник Геологической службы США Дэвид Мех.

Он добавляет, что с эволюционной точки зрения лютоволки отделились от волков около 6 млн лет назад и создали отдельную группу от современных волков.

"Ужасные волки относятся к своему собственному роду, то есть е совсем другому виду. Африканский шакал может быть более тесно связан с лютоволками, чем серый волк", — отмечает профессор зоологии в Университете Отаго Филип Седдон.

Щенки лютоволков Ромул и Рем появились на свет 1 октября 2024 года Фото: Colossal Biosciences

Чтобы воскресить любой вымерший вид, ученым необходимо взять яйцеклетки у живого животного. Для этого Colossal выбрали серых волков, а потом собрали образцы крови серых волков и модифицировали их так, чтобы они напоминали клетки из окаменелостей ужасных волков.

С помощью технологии редактирования генов CRISPR, команда внесли всего около 20 изменений в 14 генах, которые были определены как ключевые для создания лютоволков.

Так первые щенки лютоволков Ромул и Рем появились на свет 1 октября 2024 года, а третий по кличке Кхалиси – 30 января 2025 года. Животных держат в природном заповеднике, окруженном трехметровым забором.

Пока остается неясным, насколько опасными будут эти животные, хотя эксперты сомневаются, что их поведение будет кардинальным образом отличаться от серых волков. Щенков не выпустят в дикую природу, но в будущем компания собирается рассмотреть возможность выпуска воскрешенных животных в "безопасные и обширные экологические заповедники".

Но в случае лютоволков, существуют сомнения, что они действительно смогут вписаться в современные экосистемы.

"Они занимали совершенно иную экологическую нишу, чем та, которая существует на сегодняшний день", — добавляют экспреты.

Научное сообщество также подчеркивает, что лютоволки технические не являются даже первым воскрешенным видом. Еще в 2003 году в Испании клонировали вымерший вид коз, известный как пиренейский козерог. Козленок родился, но умер всего через 7 минут из-за дефекта легких.

Профессор Филип Седдон считает, что недавнее воскрешение Colossal говорит только о том, что теперь у нас есть ГМО-волки, и возможно, появятся ГМО-азиатские слоны, но на данные момент вымирание остается бесповоротным.

Напомним, автор "Песни Льда и Пламени" показал фото с воскрешенным животным. 76-летний Джордж Реймонд Ричард Мартин, американский писатель-фантаст и автор культовой саги "Песнь Льда и Пламени", ставшей основой не менее культового сериала HBO "Игра престолов", встретился наяву с созданиями из своего повествования.