Женщина случайно нашла своих биологических родителей: они не виделись 27 лет (фото)

27-летняя женщина по фамилии Хэ из города Хэюань, что в южной провинции Гуандун (Китай), установила невероятный рекорд. Она нашла свою биологическую семью всего через два дня после того, как опубликовала видеообращение в социальных сетях.

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Об этом сообщает издание Jimu News.

21 марта Хе разместила запись, где указала адрес, откуда ее отдали приемной семье в начале 1998 года, а также отметила местонахождение села, где живет ее родственники.

"Неважно, что произошло раньше, я могу это принять. Надеюсь, мои родители смогут найти меня, или сообщат адрес, я найду их сама. Приемные родители сказали, что моя биологическая семья родом из Сычуани, а фамилия моего отца — Тань", — сказала Хэ в своём обращении.

Семейная тайна

На следующий день китаянка, которая недавно внесла свою информацию о группе крови в национальную базу данных ДНК, опубликовала еще одно видео. Она рассказала, что ее биологический отец был дизайнером одежды и имел двух дочерей до ее рождения.

Хэ из города Хэйюань Фото: 163.com

Уже 23 марта Тань со своей женой позвонили Хэ, чтобы подтвердить их родственные связи.

"Моя дочь нашлась. Мы рады ее возвращению домой. Я так благодарен. Это благословение для моей семьи", — написал Тань в социальных сетях.

Видео увидел родственник

Отец рассказал, что один из его родственников увидел ролик Хе и переслал ему. Мужчина сразу заметил, что она похожа на других его детей. Впрочем, результат генетического анализа пока документально не подтвержден.

Причина, по которой Хэ отдали на усыновление в двухмесячном возрасте, не разглашается.

Женщина ждет результат ДНК-теста Фото: 163.com

"У меня были смешанные чувства по этому поводу. Сначала даже не знала, что сказать. Несколько минут не могла сдержать слез. Наконец я вернулась домой", — поделилась эмоциями женщина.

Она добавила, что после определения результата анализа ДНК поедет в Дачжоу, что в юго-западной провинции Сычуань, чтобы воссоединиться со своими биологическими родителями.

Напомним, ранее Фокус сообщал о 19-летнем студенте из Великобритании, который ради развлечения решил пройти ДНК-тест. Неожиданно он выяснил, что его генетический код не совпадает с ДНК его родителей.

А еще одна жительница Британии, приобретя ДНК-тест за 63 фунта, случайно узнала о семейной тайне, которая полностью перевернула ее жизнь. После этого женщина призвала пользователей сети не углубляться в прошлое, чтобы не нанести вред себе и близким.