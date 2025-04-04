Жінка випадково знайшла своїх біологічних батьків: вони не бачились 27 років (фото)

27-річна жінка на прізвище Хе з міста Хеюань, що у південній провінції Гуандун, встановила неймовірний рекорд. Вона знайшла свою біологічну родину всього через два дні після того, як опублікувала відеозвернення в соціальних мережах.

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Про це повідомляє видання Jimu News.

21 березня Хе розмістила запис, де вказала адресу, звідки її віддали названій сім'ї на початку 1998 року, а також зазначила місцеперебування села, де живе її названа родина.

"Неважливо, що сталося раніше, я можу це прийняти. Сподіваюся, мої батьки зможуть знайти мене, або повідомлять адресу, я знайду їх сама. Названі батьки сказали, що моя біологічна родина родом із Сичуані, а прізвище мого батька — Тань", — сказала Хе у своєму зверненні.

Сімейна таємниця

Наступного дня китаянка, яка нещодавно внесла свою інформацію про групу крові до національної бази даних ДНК, опублікувала ще одне відео. Вона розповіла, що її біологічний батько був дизайнером одягу і мав двох доньок до її народження.

Хе з міста Хеюань Фото: 163.com

Вже 23 березня Тань зі своєю дружиною зателефонували Хе, щоб підтвердити їхні родинні зв'язки.

"Моя донька знайшлася. Ми раді її поверненню додому. Я такий вдячний. Це благословення для моєї родини", — написав Тань у соціальних мережах.

Відео побачив родич

Батько розповів, що один із його родичів побачив ролик Хе і переслав йому. Чоловік відразу помітив, що вона схожа на інших його дітей. Втім, результат генетичного аналізу поки що документально не підтверджено.

Причина, через яку Хе віддали на усиновлення у двомісячному віці, не розголошується.

Жінка чекає результат ДНК-тесту Фото: 163.com

"У мене були змішані почуття щодо цього. Спочатку навіть не знала, що сказати. Кілька хвилин не могла стримати сліз. Нарешті я повернулася додому", — поділилась емоціями жінка.

Вона додала, що після визначення результату аналізу ДНК поїде до Дачжоу, що в південно-західній провінції Сичуань, аби возз'єднатися зі своїми біологічними батьками.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 19-річного студента з Великої Британії, який заради розваги вирішив пройти ДНК-тест. Неочікувано він з’ясував, що його генетичний код не збігається з ДНК його батьків.

А ще одна мешканка Британії, придбавши ДНК-тест за 63 фунти, випадково дізналася про сімейну таємницю, яка повністю перевернула її життя. Після цього жінка закликала користувачів мережі не заглиблюватися в минуле, щоб не завдати шкоди собі та близьким.