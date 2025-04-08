Первое в мире воскрешение: детеныши ужасного волка появились впервые за 12 500 лет (видео)

Ужасные волки, или лютоволки, прославились благодаря популярному сериалу "Игра престолов", но этот вид вымер около 12 500 лет назад. Теперь благодаря генным инженерам из биотехнологической компании Colossal Biosciences эти величественные хищники вернулись и стали примером "первого в мире воскрешения".

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Об этом пишет Live Science.

Ученые из биотехнологической природоохранной компании Colossal Biosciences известны во всем мире благодаря своим попыткам воскресить давно вымершие виды животных, в том числе: шерстистых мамонтов, тилацинов и додо. Теперь ученые заявили о первом в мире "успешном воскрешении": им удалось вернуть к жизни давно вымерший вид ужасного волка (Aenocyon dirus) — в общей сложности на свет появились трое детенышей.

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Исследователи отмечают, что им удалось возродить вид, реконструировав геном волка из древней ДНК и определив версии генов, встречающихся только у ужасных волков, а не ныне живущих родственников вымерших видов. На следующем этапе ученые изменили ДНК современных серых волков (Canis lupus), включив эти уникальные варианты генов. Они вставили ДНК в безъядерные яйцеклетки серых волков и позволили им созреть в лаборатории, прежде чем ввести их в матки суррогатных собак.

В общей сложности ученым удалось успешно имплантировать три эмбриона в трех суррогатных собак, что привело к рождению трех белоснежных щенков по имени Ромул, Рем и Кхалиси. По словам генерального директора Colossal Бена Лэмма, в ходе исследования команда извлекла ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом около 72 000 лет. Далее им удалось использовать ДНК, чтобы вырастить здоровых щенков.

В ходе "воскрешения" ученые использовали процесс, похожий на тот, что привел к появлению овцы Долли в 1996 году. Для создания идеального клона с помощью этого метода из клонируемого объекта удаляется одна клетка, а ее генетический материал, содержащийся в ядре клетки, извлекается. Далее генетическую информацию вставляют в яйцеклетку донорского животного того же вида, собственное ядро которого удаляется. В результате яйцеклетка содержит всю генетическую информацию, необходимую для восстановления исходного клонируемого объекта, и передается суррогатной матери для вынашивания.

Генетические изменения придают щенкам густую белую шерсть Фото: Colossal Biosciences

Основная проблема заключается в том, что лютоволки вымерли в конце последнего ледникового периода, Colossal пришлось аппроксимировать свои собственные клетки лютоволка, собрав воедино подсказки из ископаемой летописи.

Ученые использовали генетические образцы из ископаемых останков ужасного волка и сравнили их с геномами их ныне живущих родственников, в том числе волков, лисиц и шакалов. В результате ученые остановили свой выбор на серых волках в качестве доноров яйцеклеток.

В результате ученым удалось выявить два десятка ключевых различий в 14 генах, которые отвечали за отличительные характеристики ужасных волков, включая их больший размер, белую шерсть, большие зубы и характерный вой.

Далее команда собрала клетки из образцов крови ныне живущих серых волков. Команда использовала технологию редактирования генов CRISPR, что позволило внести 20 изменений в 14 идентифицированных генов, чтобы они имели ту же последовательность, что и древние родственники волков. После создания этих "клеток лютого волка" их ядра были извлечены и вставлены в яйцеклетки живой серой волчицы.

Ученые дали яйцеклеткам созреть в эмбрионы в лаборатории, в результате чего получилось 45 эмбрионов, которые были перенесены в матки двух домашних собак, которые технически являются подвидом серого волка. В результате лишь один эмбрион прижился в каждой суррогатной матери. После 65 дней беременности Ромул и Рем родились с помощью кесарева сечения 1 октября 2024 года; третий детеныш появился на свет от третьей суррогатной матери спустя три месяца. Ученые также поделились кадрами, на которых старшие щенки делают свои первые шаги и издают первый вой.

Ранее Фокус писал о том, что люди восстанавливают вид, который сами же истребили 350 лет назад.