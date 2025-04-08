Перше у світі воскресіння лютововків: дитинчата жахливого вовка з'явилися вперше за 12 500 років (відео)

Жахливі вовки, або лютововки, прославилися завдяки популярному серіалу "Гра престолів", але цей вид вимер близько 12 500 років тому. Тепер завдяки генним інженерам з біотехнологічної компанії Colossal Biosciences ці величні хижаки повернулися і стали прикладом "першого у світі воскресіння".

Related video

Про це пише Live Science.

Вчені з біотехнологічної природоохоронної компанії Colossal Biosciences відомі в усьому світі завдяки своїм спробам воскресити давно вимерлі види тварин, зокрема: шерстистих мамонтів, тилацинів і додо. Тепер вчені заявили про перше у світі "успішне воскресіння": їм вдалося повернути до життя давно вимерлий вид лютововка Aenocyon dirus — загалом на світ з'явилися троє дитинчат.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що їм вдалося відродити вид, реконструювавши геном вовка зі стародавньої ДНК і визначивши версії генів, які трапляються тільки в жахливих вовків, а не в родичів вимерлих видів, які живуть нині. На наступному етапі вчені змінили ДНК сучасних сірих вовків (Canis lupus), включивши ці унікальні варіанти генів. Вони вставили ДНК у без'ядерні яйцеклітини сірих вовків і дозволили їм дозріти в лабораторії, перш ніж ввести їх у матки сурогатних собак.

Загалом вченим вдалося успішно імплантувати три ембріони в трьох сурогатних собак, що призвело до народження трьох білосніжних цуценят на ім'я Ромул, Рем і Кхалісі. За словами генерального директора Colossal Бена Лемма, під час дослідження команда витягла ДНК із зуба віком 13 000 років і черепа віком близько 72 000 років. Далі їм вдалося використовувати ДНК, щоб виростити здорових цуценят.

Під час "воскресіння" вчені використовували процес, схожий на той, що призвів до появи вівці Доллі в 1996 році. Для створення ідеального клону за допомогою цього методу з об'єкта, що клонується, видаляють одну клітину, а її генетичний матеріал, що міститься в ядрі клітини, витягують. Далі генетичну інформацію вставляють у яйцеклітину донорської тварини того ж виду, власне ядро якої видаляється. У результаті яйцеклітина містить усю генетичну інформацію, необхідну для відновлення вихідного клонованого об'єкта, і передається сурогатній матері для виношування.

Генетичні зміни надають цуценятам густої білої шерсті Фото: тасманский тигр

Основна проблема полягає в тому, що прообрази лютововків із "Гри престолів" вимерли наприкінці останнього льодовикового періоду, Colossal довелося апроксимувати свої власні клітини лютововка, зібравши докупи підказки з викопного літопису.

Вчені використовували генетичні зразки з викопних останків жахливого вовка і порівняли їх з геномами їхніх нині живих родичів, зокрема вовків, лисиць і шакалів. У результаті вчені зупинили свій вибір на сірих вовках як донорах яйцеклітин.

У результаті вченим вдалося виявити два десятки ключових відмінностей у 14 генах, які відповідали за відмінні характеристики жахливих вовків, включно з їхнім більшим розміром, білою шерстю, великими зубами і характерним виттям.

Далі команда зібрала клітини зі зразків крові сірих вовків, які нині живуть. Команда використовувала технологію редагування генів CRISPR, що дало змогу внести 20 змін до 14 ідентифікованих генів, щоб вони мали ту саму послідовність, що й давні родичі вовків. Після створення цих "клітин лютого вовка" їхні ядра були витягнуті і вставлені в яйцеклітини живої сірої вовчиці.

Вчені дали яйцеклітинам дозріти в ембріони в лабораторії, в результаті чого вийшло 45 ембріонів, які були перенесені в матки двох домашніх собак, які технічно є підвидом сірого вовка. У результаті лише один ембріон прижився в кожній сурогатній матері. Після 65 днів вагітності Ромул і Рем народилися за допомогою кесаревого розтину 1 жовтня 2024 року; третє дитинча з'явилося на світ від третьої сурогатної матері через три місяці. Вчені також поділилися кадрами, на яких старші цуценята роблять свої перші кроки і видають перше виття.

Раніше Фокус писав про те, що люди відновлюють вид, який самі ж винищили 350 років тому.