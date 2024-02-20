Воскресити Додо. Люди відновлюють вид, який самі ж винищили 350 років тому (фото)

Дослідники використовують технологію стовбурових клітин, щоб повернути до життя вимерлий вид, втрачений сотні років тому.

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Дронт, також відомий як Додо, є однією з найвідоміших вимерлих тварин усіх часів, яку люди безжально винищили близько 350 років тому — щоб знищити цілий вид, знадобилося всього кілька десятиліть. Тепер вчені наближаються до того, щоб повернути до життя знаменитого дронта в його первісний дім на Маврикії, острів на схід від Мадагаскару в Індійському океані, пише Daily Mail.

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Над проєктом працює американський стартап Colossal Biosciences, що базується в Далласі (штат Техас, США). Дослідники використовують технологію стовбурових клітин і редагування геному, щоб створити нову сучасну версію цього давно втраченого виду. Передбачається, що "воскресіння Додо" обійдеться вченим у понад 225 мільйонів доларів. Зазначимо, що це не єдина амбітна мета американського стартапу: вчені також планують "воскресити" шерстистого мамонта і тасманського тигра.

Під час своєї роботи компанія вже уклала партнерську угоду з Фондом дикої природи Маврикія, щоб знайти відповідне місце для першої зграї дронтів, вирощених у лабораторії. Зазначимо, що до того, як Додо були винищені в 17-му столітті, вони були ендеміками лісів острова.

Експерт, який очолює проєкт із воскресіння додо, палеогенетик Бет Шапіро (на фото ліворуч) і Бен Ламм, співзасновник і генеральний директор Colossal Фото: тасманский тигр

За словами директора з охорони природи Маврикійського фонду дикої природи Вікаша Татайя, перед тим, як випустити дронтів, що регенерували, в дику природу, вони з партнерами підготують необхідну екосистему. Передбачається, що до цього часу дослідникам вдасться чистити місцеве середовище від інвазивних видів, а також відновити рослинність, необхідну для виживання дронтів.

Відомо, що дослідники вже зробили прорив у цій роботі: їм вдалося секвенувати повний геном вимерлого виду за зразками кісток та іншими знайденими фрагментами. Наступним кроком у роботі вчених стане редагування генів клітини шкіри близького родича дронта, яким є нікобарський голуб, таким чином, щоб його геном відповідав геному вимерлого птаха.

На фото частина "оксфордського дронта" — єдиних збережених залишків м'яких тканин додо Фото: Wiki Commons

Загалом мета проєкту полягає в тому, щоб поєднати геном голуба з геномом вимерлих дронтів або максимально наблизитися до нього за допомогою інструменту редагування генів Crispr-Cas9. Зазначимо, що цей метод дає змогу вченим "вирізати і вставляти" невеликі ділянки ДНК. Простими словами, команда може видаляти або редагувати певні гени, щоб у кінцевому підсумку отримати більш точну тварину, яку вони хочуть відтворити.

На наступному етапі вчені використають цю генетично змінену клітину для створення ембріона, як це сталося у випадку з вівцею Доллі в 1996 році, після чого його помістять у живу сурогатну матір. Вчені сподіваються, що пташеня, яке вилупилося, нагадуватиме щось середнє між нікобарським голубом і дронтом. Передбачається, що перший "воскреслий Додо" може народитися протягом цього десятиліття.

перше пташеня додо може з'явитися на світ уже в цьому десятилітті Фото: Daily Mail

Додо, як вид, було відкрито 1598 року на острові Маврикій в Індійському океані. Він являв собою нелетючого птаха й отримав свою назву від португальського слова, що означає "дурень", оскільки птахи не боялися людей-мисливців. У результаті вже до 17 століття дронти були повністю знищені людьми, а також хижими тваринами, яких мореплавці доставили на острів.

За словами провідної палеогенетикині компанії Бет Шапіро, відтворити вимерлу тварину зростом в один метр буде надзвичайно непросто, проте вчені щиро вірять, що врешті-решт їм це вдасться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені хочуть повернути до життя знаменитого додо.