Бідний додо. Вчені розповіли, як збираються воскресити вимерлого птаха

Додо — нелітаючий вимерлий птах висотою близько метра та вагою 20 кг. Саме його загибель вперше сформувало думку, що людина спроможна спричинити вимирання тварин.

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Вперше європейці зустрілися з птахами додо, або ж дронтами, на Маврикії. Однак протягом століття після свого відкриття цей вид вимер. Про них розповідає Ancient Origins.

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Дронти були нелітаючими лісовими птахами, схожими на гігантських земляних голубів, ендеміками Маврикія. На цьому острові до прибуття португальців у 1500-х роках не було жодного людського поселення. Дослідники вважають, що ці птахи виникли мільйони років тому в Південно-Східній Азії, але після підняття рівня моря існували відокремлено.

Окрім цього, ці птахи залишаються загадковими. Оскільки існує обмежена кількість останків і ненаукові описи та малюнки, знайдені в журналах кораблів, вчені досі не впевнені щодо їхнього зовнішнього вигляду. Завдяки відсутності природних хижаків вони еволюціонували до великих, важких і нелітаючих — до метра заввишки і 20 кілограмів вагою.

На жаль, вони не боялися людей, а також не змогли втекти від голодних португальських моряків, які прозвали їх додо, що означає "дурні".

Останнього живого дронта помітили наприкінці 1600-х років. І хоча він зацікавив тогочасних людей, протягом 18-го століття цей вид вважали дурними вигаданими істотами, що поселилися на сторінках міфології серед єдинорогів та русалок. На жаль, звинувачення жертв у власному жорстокому поводженні та передчасній смерті було постійним явищем у колоніальній історії.

Останки дронта, виставлені в Оксфордському музеї природознавства, стали натхненням для персонажа Аліси Фото: Oxford University Museum of Natural History

Завдяки Льюїсу Керролу, справжнє ім'я якого Чарльз Латвідж, дронт став популярнив. Письменник часто відвідував Оксфордський музей природознавства, де зберігається єдиний екземпляр м'яких тканин птаха — Оксфордський дронт. Пізніше він створив персонажа для своєї знаменитої книги "Пригоди Аліси в країні чудес" у 1865 році. Дехто вважає, що додо був уособленням самого автора, адже оскільки через своє заїкання він представлявся як "до-до-доджерсон".

Згодом цей персонаж привернув увагу до першого визнаного антропогенного вимирання тварин. Дослідники вважають, що цей вимерлий птах зник через надмірне полювання та знищення середовища існування.

Окрім цього, самі дронти дуже повільно розмножувалися, відкладаючи лише одне яйце за раз. Це також додавало вразливості цим нещасливим птахам.

Бет Шапіро та Бен Ламм оголосили про плани воскресити культового дронта, або Raphus cucullatus, якого востаннє бачили у 17 столітті Фото: Colossal Biosciences

Сумна історія додо, а також причетність людини до самого вимирання тварин, надихнуло вчених воскресити дронта. У січні 2023 року техаська компанія з редагування генів Colossal Biosciences оголосила, що має намір повернути до життя вимерлого як дронт птаха за допомогою стародавнього секвенування ДНК, редагування генів та синтетичної біології.

Це вважається першим відродженням птахів. Раніше компанія планувала також воскресити найвеличнішого мамута.

І хоча знаходяться критики "повернення до життя" і називають це "казковою наукою", ці ініціативи підвищують обізнаність та фінансування видів, які зникають, та досліджень, спрямованих на їх збереження.

Можливо, саме відродження додо, виду, що є синонімом до вимирання, стане тим вкрай необхідним символом надії на світле майбутнє.

Раніше Фокус розповідав про доісторичну комаху, яку вважали мертвою. Однак, на превелике щастя, вона виявилася живою.

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