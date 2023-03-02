Місце в Парку Юрського періоду: доісторичну комаху виявили живою

Гігантську комаху часів динозаврів, яку вважали вимерлою, помітили, коли вона чіплялася за стіну Walmart в Арканзасі. Ця знахідка може відкрити таємницю зникнення цілого виду комах.

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Виявлення гігантської мереживниці (Polystoechotes punctata) в міському районі Фаєтвілла, штат Арканзас, викликало захоплення та здивування вчених. Цей вид був поширений в епоху динозаврів, але вважався зниклим з великих територій Північної Америки. Виявлення комахи дозволило припустити, що у віддалених частинах гір Озарк можуть існувати цілі популяції, заховані в ущелинах, повідомляють Ancient Origins.

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Комаху знайшов Майкл Скварла, директор лабораторії ідентифікації комах Пенсильванського університету. Як він пояснив, насправді він побачив комаху ще у 2012 році, коли був докторантом в Університеті Арканзасу.

"Я добре це пам'ятаю, тому що я зайшов у Walmart за молоком і побачив цю величезну комаху на стіні будівлі, — сказав Скварла. — Я подумав, що вона цікава на вигляд, тому взяв її в руку і зробив решту покупок, затиснувши створіння між пальцями. Я повернувся додому, визначив вид і швидко забув про комаху майже на десять років".

Науковець розповів, що у своїй особистій колекції він помилково вирішив, що комаха належить до мурашиних левів — зовсім іншого виду комах, які мають певні спільні риси з гігантською мереживницею.

Аж у 2020 році, коли під час карантину, спричиненого пандемією Covid, вчений проводив онлайн-заняття. Тоді ж Скварла та студенти помітили, що вид визначено неправильно.

Колись гігантські мереживниці були поширені по всій Північній Америці, але у східних регіонах їх почали вважати зниклими з 1950-х років. Ці комахи є чимось середнім між мухою та метеликом.

Довгий час причини їх зникнення залишалися таємницею, й вчені висували різні теорії, починаючи від світлового забруднення та урбанізації, закінчуючи інтродукцією немісцевих видів, які могли знищити цих комах.

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