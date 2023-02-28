Навіщо динозаврам пазурі: нове дослідження проливає світло на древніх хижаків

Кігті динозаврів мали багато функцій, але тепер команда з Бристольського університету та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (IVPP) в Пекіні показала, що деякі хижі динозаври використовували свої кігті для копання або навіть для демонстрації.

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Дослідження зосереджувалося на двох групах динозаврів-тероподів — альваресзаврах і теризинозаврах, які мали дивні кігті, а їхня функція досі залишалася загадкою. Виявляється, альваресзаври використовували свої кігті, схожі на кирки для копання, а їхні близькі родичі, гігантські теризинозаври, використовували свої надмірно розвинені, метрові, серпоподібні кігті для демонстрації. Про це пише Phys.org.

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[ + – ] Альваресзаври використовували свої кігті, схожі на кирки для копання Фото: Shuyang Zhou for the 3D modelling and functional scenario restoration

Нову роботу очолює Цзичуань Цинь, аспірант Бристольського університету та IVPP. Він розробив новий обчислювальний підхід у біомеханіці для визначення функцій на основі детального порівняння з живими тваринами.

Спочатку кігті змоделювали в трьох вимірах на основі комп'ютерної томографії, потім — на основі напружень і деформації за допомогою інженерних методів, і, нарешті, їх зіставили з функціями витягування, проколювання і копання шляхом порівняння з сучасними тваринами, функції кігтів яких відомі.

"Альваресзаври і теризинозаври, безумовно, є найдивнішими родичами серед динозаврів, — сказав професор Майкл Бентон, один з керівників дослідження. — Альваресзаври були найменшими динозаврами в історії, розміром з курку, з кострубатими передніми кінцівками і міцними одинарними кігтями, але їхні найближчі родичі, теризинозаври, еволюціонували абсолютно протилежним шляхом".

Про еволюцію альваресзаврів Фокус писав раніше. Вони жили в період від пізньої юри до верхньої крейди (від 160 до 70 млн років тому) у багатьох частинах світу, включаючи Китай, Монголію і Південну Америку.

[ + – ] Теризинозаври чіплялися кігтями за дерева і тягнули їх за собою Фото: Shuyang Zhou for the 3D modelling and functional scenario restoration

"Теризинозавр відомий своїми серповидними кігтями, кожен з яких був завдовжки, як самурайський меч: руки-ножиці Едварда на швидкості. Ми всі бачили, як теризинозавр у "Світі Юрського періоду" нападає на оленів і вбиває гігантського хижака гіганотозавра. Однак це малоймовірно. Ці довгі, вузькі кігті були занадто слабкими для бою, — говорить доктор Чун-Чі Ляо, експерт з теризинозаврів з IVPP, який є співавтором цього дослідження. — Наше інженерне моделювання показує, що ці кігті не могли витримати великих навантажень".

"Не всі кігті теризинозаврів були настільки непотрібними в бою, але більшість інших споріднених видів могли використовувати їх як потужні гачки, коли харчувалися листям з дерев, — додає дослідник, — отже, ми робимо висновок, що найбільші кігті будь-якої тварини насправді були марними, і тому, мабуть, еволюціонували під впливом статевого відбору, щоб використовуватися в демостраціях. Я припускаю, що дорослий теризинозавр міг погрожувати кігтями конкуренту і фактично казати: "Подивись на мене, відвали", або розмахувати ними, як павич може використовувати хвіст, щоб привабити самок для спарювання".

За словами вчених, наука і технології не можуть повернути динозаврів до життя, але передові комп'ютерні та інженерні технології можуть показати нам, як жили вимерлі тварини.

Особливо це стосується вимерлих тварин, таких як альваресзаври та теризинозаври, вони настільки химерні, що ми навіть не можемо знайти жодної живої тварини, схожої на них.

На щастя, передові технології можуть допомогти нам змоделювати на комп'ютері життя вимерлих тварин, використовуючи фундаментальні інженерні та біомеханічні принципи. Це дослідження дуже добре показує, як відбір за ознакою функції може призвести до появи специфічних, іноді дуже чудернацьких форм.

Раніше Фокус писав про древній слід в історії: археологи знайшли метровий відбиток лапи мегалозавра.

А також розповідав про знахідку на мільярд. Археологи знайшли обличчя динозавра, на якому збереглася навіть шкіра.