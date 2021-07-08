Розміром з курку: учені розповіли, чому альваресзаври зменшилися в розмірах

Як виявилося, уся справа в крейдяній наземній революції, у ході якої динозаври перейшли на нову дієту і харчувалися мурахами.

Усі звикли вважати, що динозаври були величезними істотами, проте нове дослідження незвичайних альваресзаврів показало, що близько 100 мільйонів років тому вони почали зменшуватися в розмірах, коли стали мурахоїдами, пише SciTechDaily.

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Цзичуань Цинь з Бристольського університету та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук виміряв розміри тіла десятків особин і з'ясував, що їхня вага варіювалася від 10 до 70 кг (від розміру великої індички до маленького страуса) протягом більшої частини їхнього існування. Однак, після того, як динозаври перейшли на нову дієту, поїдаючи мурах, вони стали нагадувати курок.

Альваресзаври жили в період від пізньої юри до верхньої крейди (від 160 до 70 млн років тому) у багатьох частинах світу, включаючи Китай, Монголію і Південну Америку.

Більшу частину свого перебування на Землі вони були гнучкими двоногими хижаками, які харчувалися ящірками, ранніми ссавцями і дитинчатами динозаврів.

"Цілком можливо, що в крейдяному періоді між динозаврами посилилася конкуренція. Крейдяний період був часом швидкого розвитку екосистем, і найбільшою зміною стало поступове завоювання землі квітучими рослинами, які повністю змінили природу ландшафту, і все ж динозаври майже не харчувалися цими новими рослинами. Однак, вони призвели до появи нових видів комах, у тому числі мурах і термітів", — розповів професор Майкл Бентон з Bristol's School of Earth Sciences.

Ця перебудова екосистем була названа крейдяною наземною революцією, яка ознаменувала час, коли з'явилися ліси і лісові масиви сучасного вигляду з різноманітними рослинами і тваринами, включаючи комах, які займалися запиленням нових квітів і харчувалися їхнім листям, пелюстками і нектаром.

Основна проблема з багатьма зразками альваресзаврів, особливо тих, які були розміром з курку, полягала в тому, щоб переконатися, що всі вони дорослі.

"Деякі скелети явно належали підліткам. Ми це визначили за розрізами кісток. Залежно від кількості річних кілець у кістки, можна дізнатися вік динозаврів і коли вони померли. Також ми з'ясували, що деякі зразки належали немовлятам і підліткам, тому виключили їх з розрахунків", — зазначив співавтор дослідження, доктор Ци Чжао.

Як підкреслив співавтор дослідження, а також один з перших відкривачів крихітних альваресзаврів з Монголії, професор Джеймс Кларк, поїдання мурах може багатьом видатися вельми незвичайним раціоном харчування для динозаврів. Це було висловлено багато років тому, коли з Монголії надійшли повідомлення про виявлення лап мононіка (або мононікус).

Мононік був одним з маленьких альваресзаврів, усього близько 1 м завдовжки і завважки 4-5 кг. Його рука була короткою і сильною, він втратив усі пальці, крім одного, який видозмінився у вигляді короткого шипа.

Головною особливістю альваресзаврів було те, що спочатку вони не були такими маленькими і не харчувалися мурахами. Їхні предки, такі як Haplocheirus, були відносно великими, розміром з невеликого страуса, а їхні гострі зуби, гнучкі передні кінцівки і великі очі припускають, що вони мали змішану дієту.

Цзичуань Цинь провів усі вимірювання розміру тіла і зіставив їх з датованим еволюційним деревом альваресзаврів.

"Мої розрахунки показують, як збільшувалися і зменшувалися розміри тіла за перші 90 мільйонів років їх існування, коли їхня вага становила 30-40 кг і через 95 мільйонів років — до 5 кг. Крім того, у них також змінилася форма кігтів, яка спочатку виконувала роль захоплення, а з часом нанесення ударів", — додав Цзичуань.

Усі інші динозаври ставали все більшими і більшими, але тільки альваресзаври зменшилися в розмірах, і це було пов'язано з життям на деревах і польотами, оскільки зрештою вони стали птахами.

"Ми зафіксували друге явище мініатюризації, проте воно було призначене не для польотів, а для того, щоб пристосуватися до абсолютно нової дієти динозаврів, коли вони переключилися з м'яса на термітів", — підсумували експерти.