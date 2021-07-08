Размером с курицу: ученые рассказали, почему альваресзавры уменьшились в размерах

Как оказалось, все дело в меловой наземной революции, в ходе которой динозавры перешли на новую диету и питались муравьями.

Все привыкли считать, что динозавры были огромными существами, однако новое исследование необычных альваресзавров показало, что около 100 миллионов лет назад они начали уменьшаться в размерах, когда стали муравьедами, пишет SciTechDaily.

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Цзычуань Цинь из Бристольского университета и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайского академии наук измерил размеры тела десятков особей и выяснил, что их вес варьировался от 10 до 70 кг (от размера большой индейки до маленького страуса) на протяжении большей части их существования. Однако после того, как динозавры перешли на новую диету, поедая муравьев, они стали напоминать куриц.

Альваресзавры жили в период от поздней юры до верхнего мела (от 160 до 70 млн лет назад) во многих частях мира, включая Китай, Монголию и Южную Америку.

Большую часть своего пребывания на Земле они были гибкими двуногими хищниками, питавшимися ящерицами, ранними млекопитающими и детенышами динозавров.

"Вполне возможно, что в меловом периоде между динозаврами усилилась конкуренция. Меловой период был временем быстро развивающихся экосистем, и самым большим изменением стало постепенное завоевание земли цветущими растениями, которые полностью изменили природу ландшафта; и все же динозавры почти не питались этими новыми растениями. Однако они привели к появлению новых видов насекомых, в том числе муравьев и термитов", — рассказал профессор Майкл Бентон из Bristol’s School of Earth Sciences.

Эта перестройка экосистем была названа меловой наземной революцией, ознаменовавшей время, когда появились леса и лесные массивы современного вида с разнообразными растениями и животными, включая насекомых, которые занимались опылением новых цветов и питались их листьями, лепестками и нектаром.

Основная проблема со многими образцами альваресзавров, особенно тех, которые были размером с курицы, заключалась в том, чтобы убедиться, что все они взрослые.

"Некоторые скелеты явно принадлежали подросткам. Мы это определили по разрезам костей. В зависимости от количества годичных колец в кости, можно узнать возраст динозавров и когда они умерли. Также мы выяснили, что некоторые образцы принадлежали младенцам и подросткам, поэтому исключили их из расчетов", — отметил соавтор исследования, доктор Ци Чжао.

Как подчеркнул соавтор исследования, а также один из первых открывателей крошечных альваресзавров из Монголии, профессор Джеймс Кларк, поедание муравьев может многим показаться весьма необычным рационом питания для динозавров. Это было высказано много лет назад, когда из Монголии поступили сообщения об обнаружении лап мононика (или мононикус).

Мононик был одним из маленьких альваресзавров, всего около 1 м в длину и весом 4-5 кг. Его рука была короткой и сильной, он потерял все пальцы, кроме одного, который видоизменился в виде короткого шипа.

Главной особенностью альваресзавров было то, что изначально они не были такими маленькими и не питались муравьями. Их предки, такие как Haplocheirus, были относительно крупными, размером с небольшого страуса, а их острые зубы, гибкие передние конечности и большие глаза предполагают, что они имели смешанную диету.

Цзычуань Цинь провел все измерения размера тела и сопоставил их с датированным эволюционным деревом альваресзавров.

"Мои расчеты показывают, как увеличивались и уменьшались размеры тела за первые 90 миллионов лет их существования, когда их вес составлял 30-40 кг и спустя 95 миллионов лет — до 5 кг. Кроме того, у них также изменились форма когтей, которая сначала выполняла роль захвата, а со временем нанесения ударов", — добавил Цзычуань.

Все остальные динозавры становились все больше и больше, но только альваресзавры уменьшились в размерах, и это было связано с жизнью на деревьях и полетами, так как в конце концов они стали птицами.

"Мы зафиксировали второе явление миниатюризации, однако оно было предназначено не для полетов, а для того, чтобы приспособиться к совершенно новой диете динозавров, когда они переключились с мяса на термитов", — заключили эксперты.