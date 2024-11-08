Бронежилет поверх пластичной брони: как динозавры выдерживали столкновение на огромной скорости

Исследователи считают, что броня анкилозавра была адаптирована для сражений и столкновений на невероятных скоростях.

Миллионы лет назад доминирующим видом на Земле были динозавры, по крайней мере, до того момента, пока их, как и большинство других животных на планете, не погубил гигантский астероид. Столетиями ученые по всему миру находят окаменелости динозавров и пытаются восстановить их внешний вид и привычки, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении брони анкилозавра (Borealopelta markmitchelli) и обнаружили, что она, вероятно, была адаптирована для сражений между представителями вида. Предполагается, что броня могла выдержать столкновение на высокой скорости — об этом свидетельствует наиболее сохранившаяся окаменелость динозавра за всю историю исследований.

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Известно, что окаменелость принадлежит нодозавру — травоядному динозавру, достигающему в длину около 110-112 миллионов лет и жившему в раннем меловом периоде. По словам соавтора исследования, биомеханического палеонтолога из Калифорнийского университета Майкла Хабиба, окаменелость невероятно хорошо сохранилась, а потому они смогли определить прочность кератиновых пластин и костных шипов, которые их покрывали.

Ученые считают, что броня динозавра, вероятно, могла бы выдержать столкновение с пикапом F150 на большой скорости. Отметим, что ранее ученым удавалось обнаружить окаменелости бронированных динозавров, на которых сохранились лишь костные шипы. Это объясняется тем, что кератин — мертвые клетки, из которых состоят такие структуры, как волосы и ногти — плохо окаменевает. В результате ученые предположили, что основная защита бронированных динозавров исходила от костных структур брони, оставшихся в окаменелости. Также считается, что эта броня, вероятно, могла быть покрыта тонким слоем кератина, как панцирь черепахи.

Все изменилось в 2017 году, когда в канадской шахте была обнаружена исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость недавно идентифицированного вида нодозавра — Borealopelta markmitchelli. По словам эволюционного биолога из Университета Флориды Эммы Шахнер, которая не участвовала в новом исследовании, окаменелость невероятно красива и удивительно хорошо сохранилась.

Фактически, ископаемое сохранилось так хорошо, что ученые смогли проанализировать цвет брони и даже заглянуть в желудок динозавра, чтобы рассмотреть его последнюю трапезу. Ни один предыдущий бронированный динозавр не сохранился достаточно хорошо, чтобы сохранить кератин нетронутым.

В результате ученым удалось обнаружить слой кератина на кости, но значительно толще, чем предполагали ученые — в некоторых местах он достигал 16 сантиметров. Для сравнения, кератиновая оболочка в роге современного крупного скота достигает всего около 1,5 сантиметра. Далее ученые сравнили структуру и размер кератиновых оболочек с современными видами и смогли рассчитать величину силы, которую могла выдержать броня нодозавра.

Более того, ученые также воспроизвели синтетическую броню нодозавра и испытали ее на прочность с помощью силы укуса акрокантозавра. Расчеты показали, что нодозавры, вероятно, могли выдерживать более 125 000 джоулей энергии на квадратный метр — это аналогично силе столкновения на высокой скорости автомобиля. Ученые отмечают, что эти животные были не просто "одеты" в пластичную броню, по сути, они носили бронежилет поверх пластичной брони. Такая адаптация имеет смысл, учитывая их среду обитания.

Ранее Фокус писал о том, что палеонтологи нашли новый вид динозавра с "дубинкой" вместо хвоста.