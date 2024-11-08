Бронежилет поверх пластичної броні: як динозаври витримували зіткнення на величезній швидкості

Дослідники вважають, що броня анкілозавра була адаптована для битв і зіткнень на неймовірних швидкостях.

Мільйони років тому панівним видом на Землі були динозаври принаймні до того моменту, поки їх, як і більшість інших тварин на планеті, не погубив гігантський астероїд. Століттями вчені по всьому світу знаходять скам'янілості динозаврів і намагаються відновити їхній зовнішній вигляд і звички, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні броні анкілозавра (Borealopelta markmitchelli) і виявили, що вона, ймовірно, була адаптована для битв між представниками виду. Припускають, що броня могла витримати зіткнення на високій швидкості — про це свідчить скам'янілість динозавра, що найбільше збереглася за всю історію досліджень.

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Відомо, що скам'янілість належить нодозавру — травоїдному динозавру, що досягає в довжину близько 110-112 мільйонів років і жив у ранньому крейдяному періоді. За словами співавтора дослідження, біомеханічного палеонтолога з Каліфорнійського університету Майкла Хабіба, скам'янілість неймовірно добре збереглася, а тому вони змогли визначити міцність кератинових пластин і кісткових шипів, що їх покривали.

Учені вважають, що броня динозавра, ймовірно, могла б витримати зіткнення з пікапом F150 на великій швидкості. Зазначимо, що раніше вченим вдавалося виявити скам'янілості броньованих динозаврів, на яких збереглися лише кісткові шипи. Це пояснюється тим, що кератин — мертві клітини, з яких складаються такі структури, як волосся і нігті — погано кам'яніє. У результаті вчені припустили, що основний захист броньованих динозаврів виходив від кісткових структур броні, що залишилися в скам'янілості. Також вважається, що ця броня, ймовірно, могла бути покрита тонким шаром кератину, як панцир черепахи.

Усе змінилося у 2017 році, коли в канадській шахті було виявлено скам'янілість, що винятково добре збереглася, нещодавно ідентифікованого виду нодозавра — Borealopelta markmitchelli. За словами еволюційного біолога з Університету Флориди Емми Шахнер, яка не брала участі в новому дослідженні, скам'янілість неймовірно гарна і напрочуд добре збереглася.

Фактично, викопне збереглося так добре, що вчені змогли проаналізувати колір броні та навіть зазирнути в шлунок динозавра, щоб розглянути його останню трапезу. Жоден попередній броньований динозавр не зберігся досить добре, щоб зберегти кератин недоторканим.

У результаті вченим вдалося виявити шар кератину на кістці, але значно товстіший, ніж припускали науковці — у деяких місцях він сягав 16 сантиметрів. Для порівняння, кератинова оболонка в розі сучасної великої худоби сягає всього близько 1,5 сантиметра. Далі вчені порівняли структуру і розмір кератинових оболонок із сучасними видами та змогли розрахувати величину сили, яку могла витримати броня нодозавра.

Ба більше, вчені також відтворили синтетичну броню нодозавра і випробували її на міцність за допомогою сили укусу акрокантозавра. Розрахунки показали, що нодозаври, ймовірно, могли витримувати понад 125 000 джоулів енергії на квадратний метр — це аналогічно силі зіткнення на високій швидкості автомобіля. Вчені відзначають, що ці тварини були не просто "одягнені" в пластичну броню, по суті, вони носили бронежилет поверх пластичної броні. Така адаптація має сенс з огляду на їхнє середовище існування.

Раніше Фокус писав про те, що палеонтологи знайшли новий вид динозавра з "кийком" замість хвоста.