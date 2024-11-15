Хрустящие снаружи и нежные внутри: как приготовить куриные крылышки (видео)

Если любите закуску в виде куриных крылышек, то вам точно стоит попробовать этот рецепт.

Пряные, румяные, такие вкусные, что невозможно остановиться. Жареные, или запеченные куриные крылышки — быстрый и бюджетный рецепт и одна из самых популярных закусок в мире. Мясо у крылышек мягкое и нежное, а после долгого маринования просто тает во рту. Существует множество видов маринада, в этом есть горчица и паприка. Гарнир особо не требуется, но к в этом рекомендуют дополнить крылышки салатом из шпината. Если у вас нет шпината, возьмите любой салат по вашему вкусу. Рецептом поделилась кулинарный блогер Cosanzenele Gatesc.

Куриные крылышки в пряном маринаде

Ингредиенты:

700 г куриных крылышек;

чайная ложка паприки;

чайная ложка острых специй для крылышек;

чайная ложка сладкой горчицы;

чайная ложка специй для шашлыка;

ложка оливкового масла;

свежая петрушка;

соль и перец.

Для салата:

свежий шпинат;

тертый пармезан;

ложка оливкового масла;

чайная ложка сока лайма (или лимонного сока);

соль и перец.

Приправьте крылышки по вкусу. Мы использовали соль и перец, паприку, чайную ложку горчицы и смесь приправ для острых крыльев. Выберите приправу по своему вкусу, или смешайте свою используя сушеный чеснок, куркуму, кориандр, пажитник, имбирь, тмин, острую паприку, немного корицы, гвоздики и мускатного ореха.

Но исходим из того, что у вас готовая смесь, добавьте в нее острый красный молотый перец ложку масла и хорошо перемешайте. Покройте ею куриные крылышки, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на час.

После разложите крылышки на противне, застеленном бумагой для выпечки, и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте около 40 минут (время запекания зависит от размера крылышек).

Если вы готовите крылышки на гриле, вы также можете добавить чайную ложку смеси специй для барбекю.

И приготовьте салат из листьев шпината, тертого пармезана и заправки с оливковым маслом, соком лайма, солью и перцем. Наши крылышки готовы, осталось только обильно посыпать их петрушкой и подать с салатом.

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