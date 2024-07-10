Подойдет и для гриля и для духовки: рецепт вкуснейшего маринада для куриных крылышек
Это маринад просто потрясающий и точно понравится всем.
Многие любят куриные крылышки и часто покупают их уже в готовом маринаде. Но попробуйте приготовить его сами и результат вас удивит. Рецептом поделились на сайте Einfach Kochen.
Маринад для куриных крылышек
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
Для маринада:
- порошок паприки – 1 ч. л.;
- кайенский перец – щепотка;
- сушеный орегано — 1 ч. л.;
- свежемолотый черный перец;
- соль;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- красный винный уксус – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.
Промойте куриные крылышки холодной водой и обсушите кухонной бумагой. Для маринада смешайте порошок паприки с кайенским перцем, орегано, перцем и солью в соевом соусе.
Добавьте красный винный уксус, мед и томатную пасту. Наконец добавьте масло. Маринуйте куриные крылышки примерно 30 минут , а затем запекайте их в духовке при температуре 180 градусов до хрустящей корочки примерно 25 минут . Тем временем время от времени переворачивайте. Альтернативно, вы можете приготовить куриные крылышки на гриле. Приятного аппетита!
Помните, мед в рецепте идеально дополняет специи, но при сильном огне, например на гриле мясо быстро темнеет.
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